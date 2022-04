SpVgg Neuching: „Der Auswärtige“ Robert Fraundorfer übernimmt neuen Posten

Sportlicher Leiter

Von Daniela Oldach schließen

Das Jahrzehnt hat er vollgemacht, doch damit ist noch lange nicht Schluss: Rudi Weber bleibt Fußballchef der SpVgg Neuching.

Oberneuching –Seit zehn Jahren ist er Abteilungsleiter, in der Jahreshauptversammlung am Freitag im Gasthaus Neuwirt wurde er im Amt bestätigt.

Neu ist die Position des Sportlichen Leiters, der als Bindeglied zwischen den Herren und der Jugend fungiert: Mit Robert „Rabe“ Fraundorfer übernimmt der langjährige Trainer der Ersten dieses Amt. „Ich bin sehr stolz, dass wir den Rabe dafür gewinnen konnten. Er ist seit über 30 Jahren in Neuching engagiert – und das als Auswärtiger“, meinte Weber über den Moosinninger und hatte die Lacher auf seiner Seite.

Sportlich läuft es in der Jugend ganz gut bei der SpVgg. 55 Mädchen und Buben kicken in vier eigenen Jugendmannschaften – von der E- bis zur G-Jugend. Im Winter gab es zweimal wöchentlich Hallentrainings – jeweils einmal in der Finsinger und in der Gerlspeck-Halle in Erding. Im September stieg ein Schnuppertraining, um neue Nachwuchstalente zu generieren. Die älteren Nachwuchsfußballer (A- bis D-Jugend) sind in der JFG Speichersee integriert.

Nachdem pandemiebedingt im vergangenen Jahr das große Sommerturnier abgesagt werden musste, „wollen wir es auf jeden Fall heuer machen“. Das sagt Thorsten Schiemann, der nun Jugendleiter ist. Andi Konrad (nicht anwesend) hatte sich nach neun Jahren nicht mehr zur Verfügung gestellt. Geplant ist das Turnier, bei dem rund 600 Leute erwartet werden, am Sonntag, 10. Juli. Neue Jugendtrainer sind laut Schiemann herzlich willkommen.

Weber ließ das Jahr im Seniorenbereich Revue passieren. „Wir haben im August mit einer brutal jungen Mannschaft begonnen“, sagte er. Elf Spiele lang war das A-Klasse-Team ungeschlagen, dann gab es ein Loch, bedingt durch Krankheiten, Verletzungen und Corona. Der damalige Coach Fraundorfer gab Ende Oktober sein Amt nach fünf Jahren an Robert Edlfurtner ab.

Froh ist Weber zwar, dass die SpVgg eine Zweite hat. Jedoch würde er sich beim C-Klasse-Team mehr Engagement im Training wünschen. Gecoacht wird es von Florian Kressirer mit Unterstützung von Carmine Esposito. Da sich Kressirer nach Aussage von Fußballchef Weber zurückziehen will, wird eventuell ein neuer Trainer kommen.

Finanziell hat Corona der SpVgg zu schaffen gemacht. Keine erfreulichen Zahlen hatte Kassier Dennis Käsmair. Denn die Fußballabteilung machte im vergangenen Jahr einen Verlust von knapp 11 500 Euro. An Einnahmen verbuchten die Fußballer 5100 Euro an Beiträgen und 10 000 Euro für die Bandenwerbung. Auf der Sollseite schlägt die Bezuschussung des Hauptvereins mit 5000 Euro zu Buche. Für Trainer wurden rund 6000 Euro bezahlt. Bei den neuen Ersatzbänken musste hingegen die Abteilung fast nichts berappen, denn von den 4600 Euro Kosten sponserte die Firma Ebenhöh 4500 Euro.

Grünes Licht gab die Versammlung der Vorstandsriege, die einstimmig entlastet wurde. Wahlleiter Christian Steiner führte dann routiniert die Neuwahlen durch. Andreas Fellermair bleibt 2. Abteilungsleiter. Schiemann ist nicht nur Jugend-, sondern auch 3. Abteilungsleiter. 2. Jugendleiter ist Steiner. Kassier bleibt Käsmair. Einen Schriftführer gibt es nicht. Am Samstag, 9. April, steht ein Arbeitseinsatz am Sportgelände an. Dort soll unter anderem ein Zaun gesetzt und die Terrasse begradigt werden. (Daniela Oldach)