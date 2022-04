St. Wolfgang will Steinkirchen einheizen

A-KLASSE 8

Von Sebastian Voichtleitner schließen

Der Abstand zur Spitze soll verringert werden, auch Ottenhofen könnte profitieren

Landkreis – Topspiel in St. Wolfgang, wenn der heimische TSV den FSV Steinkirchen empfängt. Das formstarke Heimteam, das nur noch vier Punkte hinter dem Relegationsplatz liegt, setzt dabei voll auf Sieg: „Wir wollen mit aller Macht die Mannschaften vor uns unter Druck setzen“ zeigt sich Coach Harry Weiß selbstbewusst. Markus Thalmaier, Lukas Lekse und Sebastian Lory fehlen.

Auch der FC Inning will den Abstand verkürzen. Auch wenn der TSV Grüntegernbach bereits neun Zähler vor dem FCI liegt, erwartet Innings Trainer Manuel Hahn ein Spiel auf Augenhöhe: „Auch wenn es die Tabellensituation nicht wirklich aussagt, rechnen wir uns etwas aus.“ Personell sehe es „mittelprächtig“ aus: Antonio Cosic, Darijo Cancar sowie Bastian Sinseder fehlen. Christoph Schalk und Thomas Hopf kommen wieder zurück.

Für Tabellenführer DJK Ottenhofen geht es gegen die BSG Taufkirchen II, die im hinteren Mittelfeld zu finden ist. Für DJK-Abteilungsleiter Benjamin Settles vor allem aufgrund der personellen Situation kein Selbstläufer: „Lukas Mansbarth fehlt mit einer Knieverletzung, Matze Dietrich und Martin Wiethaus sind krank, Andreas Lechner fehlt zudem berufsbedingt.“

Mit einem Sieg gegen den SV Walpertskirchen kann der FC Forstern II den Gegner nochmal in den Abstiegskampf hineinziehen. Aber Forsterns Sportliche Leiter Albert Bowinzki weiß: „Nach der herben Klatsche gegen Ottenhofen ist Walpertskirchen auf Wiedergutmachung aus, das wird schwer.“ Einen Nachteil sieht Bowinzki in der kurzen Regenerationszeit durch das Spiel am Donnerstag: „Wir müssen hoffen, dass wir bis zum WSV-Spiel wieder fit sind – ich wäre mit einem Punkt unter den gegebenen Voraussetzungen zufrieden.“

Mit einem Punkt wäre wohl auch der Vorletzte FC Lengdorf II im Duell mit dem SC Moosen II zufrieden. Doch Sorgenfalten bereitet Coach Volkmar Schrafen die derzeitige personelle Lage seines Teams: „Von den sechs krankheitsbedingten Ausfällen der letzten Woche kehren höchstwahrscheinlich ein paar Spieler zurück, doch sicher ist dies noch nicht.“

Die SpVgg Neuching ist die Mannschaft der Stunde: Alle vier Rückrundenspiele wurden gewonnen. „Wir wissen, dass wir uns in einer guten Verfassung befinden“, stellt Abteilungsleiter Rudi Weber fest. Aber auch Gegner SV Hörlkofen strotzt nach dem Sieg im Nachholspiel gegen Forstern vor Selbstvertrauen. „Ein Punkt ist drin“, glaubt Trainer Christoph Böning.

Die Rollen in Dorfen sind beim Duell zwischen dem TSV und dem Letzten aus Wörth klar verteilt. Das Heimteam will mit dem fünften Sieg im fünften Rückrundenspiel weiter im Aufstiegsrennen mitmischen. „Wir müssen gegen Wörth unsere Hausaufgaben erledigen“, sagt Coach Niklas Jensen. vs