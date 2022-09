St. Wolfganger Fußballerinnen bezwingen SpVgg Wolfsbuch/Zell dank starker Standards

Die Fußballerinnen des TSV St. Wolfgang (li.) haben den ersten Dreier der Kreisliga-Saison eingefahren (Archivbild). © Christian Riedel

Mit einem 2:0 (1:0) gegen die SpVgg Wolfsbuch/Zell haben die Fußballerinnen der SG St. Wolfgang/Lengdorf/Hörgersdorf ihren ersten Dreier der Saison eingefahren.

St. Wolfgang – Die SG startete druckvoll und motiviert in die Begegnung, leistete sich aber auch einige Fehlpässe. Doch die Gastgeberinnen kämpften unverdrossen weiter, ließen hinten nichts anbrennen und wurden schließlich in der 29. Minute belohnt. Sophia Posch brachte einen Freistoß in den gegnerischen Strafraum, wo Jenny Lindner per Kopf Torfrau Lisa Meier zum 1:0 überwand.

War das Spiel in der ersten Halbzeit sehr ausgeglichen, hatte die SG danach deutlich mehr Ballbesitz. Ein Standard brachte das 2:0, als Sophia Schorer einen Eckball von Veronika Lipp verwertete, ebenfalls mit dem Kopf (58.).

In der 75. Minute bot sich dann auch dem Gegner eine große Torchance, doch Torfrau Svenja Kendzia blieb im direkten Duell mit der Stürmerin die Siegerin. Bei allen weiteren Angriffen der Gegner war die Abwehrkette mit Anna Obermeier, Lindner, Lisa Butzenberger und Johanna Kellner zur Stelle.

Reserve punktet gegen Tegernbach

Die zweite Mannschaft kam in der A-Klasse gegen den FC Tegernbach zu einem 1:1. Die SG kreierte zwar schöne Spielzüge, war aber im Abschluss nicht zwingend genug. Aber auch die Tegernbacherinnen kamen zweimal gefährlich vors SG-Tor.

In der 25. Minute verarbeitete Stürmerin Sudarat Wendlinger einen Steilpass von Michelle Stübing optimal und schob zur Wolfganger Führung ein. Doch kurz vor der Halbzeitpause gelang Magdalena Mair nach einem Freistoß der Ausgleich für die Gäste.

Im zweiten Abschnitt war das Spiel durchwachsen. Mittelfeldspielerin Antonia Radeck hatte nach einer Ecke eine gute Schussposition, nur waren zu viele Spielerinnen dazwischen. Auch Torfrau Sabine Winkler glänzte in der zweiten Hälfte durch gute Paraden. (hze)