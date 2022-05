St. Wolfgangs nächster Showdown: Im Kampf um die Kreisklasse wartet Finsing 2

Von: Markus Schwarzkugler

Der TSV St. Wolfgang will in die Kreisklasse aufsteigen. © Christian Riedel

Die nächste Entscheidung im Landkreis-Fußball fällt am Montag (18:30 Uhr) in Altenerding. Dort wird geklärt, ob der TSV St. Wolfgang in die Kreisklasse aufsteigen darf oder die Finsinger Reserve in die A-Klasse absteigen muss.

Altenerding – „Für uns ist das noch mal ein absolutes Highlight. Da freut sich jeder drauf im Verein, egal ob Vorstand, Abteilungsleitung oder die Spieler, die sich das absolut verdient haben. Wir haben einen vollen Kader und sehr gut trainiert. Ich muss die Jungs eher einbremsen, nachdem wir ja schon in der Liga ein Finale gegen Dorfen 2 hatten. Daher ist die Mannschaft auch mental bereit“, sagt TSV-Trainer Harry Weiß.

Man habe Finsing beobachten lassen. Der FC sei spielerisch stark und habe sich in der Rückrunde stabilisiert. „Sie haben ein, zwei erfahrene Leute drin. Außen haben sie auch einen schnellen Mann“, sagt Weiß. Daher erwarte er ein ähnliches Spiel wie gegen Dorfen – „egal, ob es über 90, 120 Minuten oder das Elfmeterschießen entschieden wird“.

Fanbus nach Altenerding

Weiß kann in der Relegation wieder auf Torjäger Lukas Loidl zurückgreifen, der gegen Dorfen 2 noch gefehlt hat. Dazu hofft er auf große Zuschauerunterstützung. So sei ein Fanbus nach Altenerding organisiert worden.

Bei FC-Spielertrainer Thomas Bonnet jagt ein Highlight das nächste: Nach seiner kirchlichen Hochzeit am Samstag folgt nun das sportliche. „Wir müssen die Nerven in den Griff kriegen und die Entwicklung, die wir 2022 gemacht haben, fortsetzen“, sagt Bonnet, der alle Mann an Bord hat. „Wir müssen unser Herz in die Hand nehmen, mutig spielen und zeigen, dass wir der Kreisklassist sind.“