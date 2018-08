Stadt-Derby in Erding und Kracher im Holzland

Hohenpolding trifft auf Hörgersdorf

Der Spieltag der A-Klasse 8 hat einiges zu bieten. Hier ein kleiner Überblick zu den Partien:

A-Klasse 8

TSV Aspis Taufkirchen 2 – FC Lengdorf 2 (So., 13 Uhr): Spaß am Fußball ist oberste Priorität beim Aufsteiger, sagt Aspis-Abteilungsleiter Karl Valentin. Obwohl große personelle Probleme urlaubs- wie auch verletzungsbedingt nicht zu verleugnen sind, wird die auflaufende Truppe das „Aufstiegsgeschenk“ mit ähnlich toller Moral wie zuletzt in Isen angehen und Einsatz mit Spielwitz zeigen. „Mit der gleichen Leistung wie in Isen können wir sicher was holen“, glaubt Valentin. Dort habe Aspis zwar 0:4 verloren, „aber 80 Minuten lang haben wir dem Aufstiegsanwärter das Leben sehr schwer gemacht“. Fehlen werden bei Taufkirchen Ismail Kefcioglu, Benjamin König, Kevin Eikel und Abdulrasheed Abdulraheem.

SpVgg Altenerding 2 – BSG Taufkirchen 2 (So., 13 Uhr): Für SpVgg-Trainer Rene Feuker wird es immer schwieriger, eine schlagkräftige Mannschaft auf die Beine zu stellen. Der urlaubsbedingt ausgedünnte Kader wird mit Nachwuchsspielern aufgefüllt. Weder in den Vorbereitungsspielen noch jetzt zum Saisonstart ist es den Veilchen gelungen, alle Stammkräfte aus dem 14er-Kader aufs Feld zu schicken. „Vorsichtig optimistisch“ geht daher Feuker in die Partie gegen die zweite Mannschaft des Neu-Bezirksligisten. Bei den Altenerdingern fehlen neben Sandro Scholpp, Philipp Latta, Felix Ramberger und Felix Reiser noch Stefan Pieczonka, Christian Wünsch und Marc Florian.

TSV Grüntegernbach – TSV Isen (So., 15 Uhr): Wegen eines Musikfestivals muss Grüntegernbachs Trainer Christian Leiner auf Keeper Bernhard Ostermaier sowie die Abwehrstrategen Michael Bach, Tobias Müller und David Stadler verzichten. Das bedeutet, dass er eine völlig neue Startelf aufs Feld schicken muss. Der Kader wird mit jungen Spielern aufgefüllt, sodass sich der Trainer ein ausgeglichenes Spiel mit knappem Erfolg gegen den Favoriten erhofft.

TSV St. Wolfgang – FC Inning (So., 15 Uhr): TSV-Trainer Alexander Auhagen erwartet von seiner Truppe eine Trotzreaktion nach der vermeidbaren Auftaktpleite in Hörgersdorf. In einem überschaubaren Spiel führten zwei Standards zur Niederlage. „Das muss abgestellt und die Durchschlagskraft in der Offensive verstärkt werden“, fordert Auhagen. Urlaubsbedingt fehlen werden Wolfgang Steinweber, Stefan Semerad und Markus Unterreitmeier, als Nachrücker stehen jedoch Johannes Maierhofer und Thomas Hechfellner bereit.

FC Hohenpolding – FC Hörgersdorf (So., 18 Uhr): Zu einem echten Kracher kommt es bereits am zweiten Spieltag. Im Holzland gibt der Geheimfavorit aus Hörgersdorf seine Visitenkarte ab. Hohenpoldings neuer Spielertrainer Thomas Bachmaier erwartet gegen die starken Gäste ein Spiel auf Augenhöhe. Er kann ausnahmslos auf den kompletten Kader aus dem klaren 5:0-Auftaktsieg beim TSV Dorfen 2 zurückgreifen. „Es wird keine leichte Aufgabe, aber eine echte Herausforderung vor heimischem Publikum“, sagt Bachmaier. Beide Teams belegten in den zurückliegenden Jahren vordere Tabellenplätze. Nun soll endlich der Durchbruch nach ganz oben gelingen.