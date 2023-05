Erdinger Stadtderby und Endspiel zugleich

Kein Durchkommen: In der Vorrunde siegte Rot-Weiß Klettham 4:0 und führte die Kreisklasse an. Inzwischen ist die SpVgg vorbeigezogen und gilt auch heute als Favorit.

KREISKLASSE

Nur mit einem Sieg in Altenerding hat Rot-Weiß Klettham noch Meisterchancen. Aber das wird schwierig gegen die spielerisch beste Mannschaft der Liga, die sich auf das Derby freut.

Altenerding/Klettham – „Zwischen 300 und 400 Zuschauer könnten das schon werden“, schätzt Florian Leininger. Der Trainer und Torwart von Rot-Weiß Klettham freut sich auf die heutige Partie bei der SpVgg Altenerding (Mi., 18.45 Uhr). Stadtrivalen, Gipfeltreffen – „mehr Derby geht eigentlich nicht“, sagt Leininger.

Da hat er nicht ganz recht, denn es hätte auch der absolute Showdown in der Kreisklasse werden können. Diese Möglichkeit verspielten allerdings die Rot-Weißen durch das 1:1 gegen Oberding (wir berichteten) – verlorene Punkte, die Leininger aber erklären kann. „Es war nicht so, dass die Jungs schon das Derby im Kopf gehabt hätten“, versichert er. Vielmehr habe der TuS sehr clever gespielt, „und wir waren mit unseren angeschlagenen Spielern einfach körperlich nicht in der Lage dagegenzuhalten“.

Bis zum heutigen Mittwoch aber seien alle fit, sagt Leininger. Er habe alle Mann an Bord, „alle sind heiß, alle wollen spielen“. Das ist auch nötig, denn für einen Sieg „muss jeder über sich hinauswachsen“, sagt Leininger, der auch klar macht: Durch den Patzer in Oberding „ist das kein Kann-, sondern ein Muss-Spiel“. Seine Elf sei angesichts des Vier-Punkte-Rückstands zum Siegen verdammt.

Unmöglich ist das nicht, das hat Klettham in der Hinrunde mit einem furiosen 4:0 bewiesen. „Jede Mannschaft hat ihre Räume, in denen du als Gegner deine Chancen hast und die du dann auch nutzen musst“, sagt Leininger, fügt aber auch hinzu: „Altenerding hat mit Abstand die spielerisch stärkste Mannschaft und auch die nötige Breite. Da verlierst du auch mit Nummer 14, 15 und 16 nichts an Qualität.“ Und dennoch: „In einem Spiel hast du immer eine Chance.“ Dass die Kulisse mit vielleicht 400 Leuten eine Rolle spielt, glaubt er allerdings nicht. Dafür sei das Sepp-Brenninger-Stadion zu weitläufig. „Ich hatte hier mal mit Eitting ein Aufstiegsspiel gegen Moosinning vor 1200 Leuten. Ehrlich gesagt, hast du da nichts gemerkt.“

Beim Gastgeber und Spitzenreiter herrscht Vorfreude pur, „schließlich geht es hier nicht nur um das Stadtderby, sondern es steht noch viel mehr auf dem Spiel“, sagt Abteilungsleiter Andi Heilmaier. Er erinnert daran, dass Klettham in den vergangenen 16 Spieltagen stets auf Platz 1 oder dem Relegationsplatz stand – bis zum Remis gegen den TuS. Für Heilmaier „liegt jetzt der Druck ganz klar bei den Rot-Weißen. Jetzt geht es im Nachholspiel um alles oder nichts, sie sind gezwungen zu siegen, denn mit einem Unentschieden oder einer Niederlage könnte es ihnen passieren, dass sie den Relegationsplatz nicht mehr schaffen.“ Heilmaier rechnet damit, „dass sie eine offensive Taktik wählen und mit vielen langen und hohen Bällen in den Strafraum spielen“. Personell ist die SpVgg gut vorbereitet. „Bis auf Maximilian Supe, der beruflich verhindert ist, stehen alle Spieler zur Verfügung. Unsere Taktik ist simpel und einfach erklärt: Wir wollen gewinnen“, so Heilmaier.