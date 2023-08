Standardexperten des TSV Isen feiern Last-Minute-Sieg gegen TSV Dorfen II

Einfach umwerfend: Nach dem Siegtreffer von Kapitän Thomas Deuschl (2. v. r.), der den ersten Saisonsieg bedeutete, gab es für die Isener kein Halten mehr. Foto: Hermann Weingartner © Hermann Weingartner

Was war das für ein Jubel: Der TSV Isen feierte am Dienstagabend gegen den TSV Dorfen II dank eines Treffers in letzter Minute den ersten Saisonsieg.

Isen – Matchwinner war Thomas Deuschl, der mit einem Freistoß aus großer Distanz und einer schwer zu berechnenden Flugkurve des Balls erfolgreich war. „Im Großen und Ganzen war es ein verdienter Sieg für uns. Wir haben das ganze Spiel versucht, das Zentrum dichtzumachen. Das hat sehr gut funktioniert“, sagt Isens Trainer Julius Schweiger. Das bestätigt auch der Dorfener Coach Thomas Ertl: „Isen hat kompakt verteidigt, und es war sehr schwer, in der Mitte durchzukommen. Trotzdem haben wir es dann stellenweise geschafft, über unsere schnellen Außenspieler nach vorn zu kommen.“

TSV Dorfen II kassiert drei Treffer nach Standardsituationen

Den besseren Start erwischten die Gastgeber. Bereits nach elf Minuten gingen sie durch Willi Kern in Führung, der per Freistoß traf. Kurz vor der Halbzeit gelang Dorfen durch Yavuz Tenha, nach Vorlage von Matias Ladendorf, der Ausgleich. In der 57. Minute ging Isen nach einer Ecke und einem Kopfball von Christian Leidert erneut in Führung. Diese hielt aber nicht lange, da Bernardo Kittler Venda in der 63. Minute mit einem sehenswerten Schuss aus 20 Metern traf.

Den Schlusspunkt setzten dann aber eben doch noch die Gastgeber. „Es war ein sehr umkämpftes, aber zu jeder Zeit faires Spiel. Ab Mitte der zweiten Halbzeit haben wir nochmal richtig Druck gemacht, und ich denke, dass Isen zu diesem Zeitpunkt das Unentschieden unterschrieben hätte“, fasst Ertl die Partie zusammen. „Am Ende kann man aber auch sagen, dass sie sich durch ihren Einsatz die drei Punkte verdient haben. Bitter ist vor allem, dass wir alle drei Tore nach Standards bekommen haben.“ (Lukas Christofori)