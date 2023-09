Starke Defensiven: Keine Tore zwischen dem VfB Forstinning und den Sportfreunden Schwaig

Teilen

Auch dieser Schuss brachte nichts ein: Bilal Ibrahim (l.) bleibt mit seinem Versuch in der Forstinninger Abwehr hängen. Foto: Sro © SRO Ebersberg

Nach dem Heimsieg gegen Grünwald reisten die SF Schwaig zum Tabellenvierten VfB Forstinning. Durch das Unentschieden verpasste Schwaig die Chance, an die Tabellenspitze aufzuschließen.

Schwaig - Die Gäste begannen schwungvoll, machten das Spiel und hatten in der 8. Minute die erste Torchance. Nach einer von Bilal Ibrahim geschlagenen Ecke von der linken Seite nahm Nils Wölken den Ball aus sieben Metern direkt, doch Torwart Marko Susac entschärfte die Situation. Dann setzte sich Markus Straßer auf dem rechten Flügel gegen zwei Gegenspieler durch, aber Kapitän Mathias Hirt brachte noch seinen Fuß dazwischen und klärte zur Ecke. Straßer war es auch, der nach einem weiten Einwurf von Tobi Jell am höchsten stieg, seinen Kopfball aus fünf Metern entschärfte abermals Susac. Die erste Torchance der Gastgeber hatte Mohamad Awata: Seinen Freistoß aus spitzem Winkel faustete Franz Hornof aus der Gefahrenzone.

VfB Forstinning gegen FC Sportfreunde Schwaig: Viele Chancen, aber kein Tor

Forstinning stand sehr tief und setzte auf gelegentliche Nadelstiche. Meist war Ex-Löwe Awata der Zielspieler. Schwaig blieb spielbestimmend und hatte in der 30. Minute die nächste Möglichkeit: Ibrahim zog aus 20 Metern ab, Susac konnte nur abklatschen, doch Abwehrspieler Hirt kam einen Tick vor dem einschussbereiten Raffi Ascher an die Kugel. Auf der Gegenseite kam Awata nach einer schönen Flanke von der rechten Seite am langen Pfosten zum Kopfball, wurde aber von Jell erfolgreich gestört, und Torwart Hornof klärte ohne Probleme.

Nach dem Seitenwechsel stand Forstinning nicht mehr ganz so tief und suchte mehr den Weg nach vorne. In der 58. Minute setzte sich Awata schön gegen zwei Gegenspieler durch, zog von der linken Seite zur Mitte und kam aus 18 Metern zum Schuss. Zum Glück für die Gäste rutschte ihm der Ball etwas über den Spann, so dass der Ball das Tor um zwei Meter verfehlte.

Die erste gute Chance in der zweiten Hälfte für Schwaig hatte Ascher in der 61. Minute. Nach einem Eckball von der linken Seite kam er am Fünfer zum Kopfball, platzierte ihn aber nicht gut genug. Nur vier Minuten später hatte der eingewechselte Maxi Hellinger die große Chance zur Führung. Nach einer herrlichen Flanke von Leon Roth kam Hellinger am langen Pfosten völlig freistehend zum Kopfball, doch kam der Ball etwas zu mittig, so dass erneut Susac rettete.

Die restlichen Spielminuten versuchten beide Teams es noch einmal mit weiten Bällen, aber die Abwehrreihen standen sicher und waren bis zum Schluss konzentriert, sodass es beim torlosen Remis blieb. Insgesamt ein durchaus gerechtes Ergebnis. Zwar hatten die Gäste ein Chancenplus, investierten mehr für das Spiel, aber Forstinning stand sehr kompakt, verteidigte leidenschaftlich und schaffte es immer wieder, schnell in die von Trainer Florian Hahn geforderte Grundordnung zu kommen. (Rainer Hellinger)

Statistik

VfB Forstinning: Susac, Hirt, Weismor, Radulovic, Hollerieth, Kirchev, Sillah (73. Petrovic), Awata, Breuer (46. Milic), Touray (82. Jajcinovic), Angermeier (73. Dirscherl) – FC Sportfreunde Schwaig: Hornof, Jell, Roth, Mavdryk, Ehret, Wölken, Straßer (64. Steindorf), Sommer, Ibrahim, Idrizovic (64. Hellinger), Ascher – Schiedsrichter: Kasenow (Ingolstadt) – Zuschauer: 400 – Tore: Fehlanzeige

Stimmen zum Spiel

Ben Held, Spielertrainer des FC Schwaig: „Das 0:0 geht im Großen und Ganzen in Ordnung. Forstinning stand defensiv sehr kompakt. Bei den Möglichkeiten, die wir hatten, hat vielleicht auch ein bisschen das Glück gefehlt.

Forstinnings Fußballchef Thomas Herndl: „Der Besuch und das Drumherum waren einem Landesligaderby würdig. Leider gab es keine Treffer. Damit waren natürlich beide Mannschaften unzufrieden. Es fehlten die ganz großen Höhepunkte, die Partie lebte von der Spannung. Mit dem 0:0 können wir gut leben.“

Schwaigs Fußballchef Wolfgang Lang: „Es war das erwartet schwere Spiel in Forstinning, und wir können mit dem Punkt leben. Das meiste fand zwischen den Strafräumen statt, und dabei neutralisierten sich die Teams. Wenige Chancen auf beiden Seiten, ein typisches 0:0.“