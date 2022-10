Starker Auftritt des FC Schwaig

Schwaiger Jubel nach dem Treffer zum 4:2-Endstand durch Markus Straßer. Dem Schützen gratulierten (weiße Trikots, v. l.) Bilal Ibrahim, Mario Simak, Raffael Ascher und Vincent Sommer. © CHristian Riedel

Einen verdienten 4:2-Heimsieg feierte der FC Schwaig gegen den TuS Holzkirchen und sicherte sich nach drei Niederlagen in Folge wieder einen dreifachen Punktgewinn. Dabei zeigte die Elf von Spielertrainer Ben Held eine kämpferisch und spielerisch stark verbesserte Leistung.

Schwaig – Verschliefen die Schwaiger sonst oft die ersten Minuten einer Partie, so waren sie diesmal vom Anpfiff an hellwach und belohnten sich in der 8. Minute mit dem frühen Führungstreffer. Eine Ecke von der rechten Seite schlug Tobi Bartl an den langen Pfosten, wo der aufgerückte Innenverteidiger Daniel Stich lauerte und zum Kopfball hochstieg. Dieser wurde zwar zunächst abgeblockt, doch Stich flankte in die Mitte, wo Markus Straßer per Kopf auf Ben Held ablegte, der den Ball aus sechs Metern per Kopf über die Linie drückte.

Schwaig blieb am Drücker, setzte die Gäste bereits in deren Hälfte unter Druck und durfte in der 18. Minute das zweite Mal jubeln. Straßer nahm Yasin Keskin den Ball ab, marschierte die rechte Seite runter und passte auf Höhe des Strafraums in die Mitte auf Held. Der Schwaiger Spielertrainer ließ den Ball geschickt durch seine Beine laufen, sodass in seinem Rücken der frei stehende Tobi Bartl keine Mühe hatte, zum 2:0 einzuschieben.

Zehn Minuten später setzte sich Tobi Jell auf der rechten Seite schön durch und passte ebenfalls scharf in die Mitte, doch Holzkirchens Torwart Benedikt Zeisel konnte gerade noch vor Held klären. Auf der Gegenseite verlängerte Menelik Ngu Ewodo einen Befreiungsschlag per Kopf in den Lauf von Alexander Mehring, der aber im letzten Moment noch von Daniel Fichtlscherer gestört wurde. Sein Schuss ging weit über das Tor.

In der 44. Minute hatte Holzkirchen seine größte Chance. Der agile Tobias Seidl drang von links in den Strafraum ein, doch seinen Schuss aus spitzem Winkel konnte Torwart Franz Hornof entschärfen.

Nach dem Seitenwechsel reagierte TuS-Torwart Zeisel zweimal stark. Zuerst wehrte er einen 16-Meter-Schuss von Mario Simak ab, danach war er bei einem Ball von Lucas Hones auf dem Posten. In der 63. Minute bekam Florian Siebler nach einem überharten Einsteigen gegen Daniel Fichtlscherer eine Zehn-Minuten-Strafe. Doch mit einem Mann weniger gelang den Gästen der Anschlusstreffer. Nach einem tollen Ball auf die rechte Seite von Christopher Korkor schlug Andres Bauer aus vollem Lauf eine scharfe Flanke in die Mitte, die Anes Ziljkic per Flugkopf zum 1:2 verwertete. Ein Traumtor.

Schwaig zeigte sich nicht geschockt, sondern stellte vier Minuten später den Zwei-Tore-Abstand wieder her. Simak bediente Held, der aus zwölf Metern flach zum 3:1 abzog. Die Partie schien entschieden, doch eine Minute später kam Holzkirchen zum 2:3 durch Tobias Seidl. Doch Schwaig schlug in der 80. Minute zurück. Bilal Ibrahim sah Vincent Sommer auf dem rechten Flügel, der Raffi Ascher in der Mitte bediente. Schwaigs Mittelstürmer legte uneigennützig auf Straßer ab, der den Ball aus neun Metern zum 4:2 ins Netz hämmerte.