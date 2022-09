Absteiger Forstern startet beim Aufsteiger

Die Damen vom FC Forstern starten in die Saison. © WG (Archiv)

Neustart für die Fußball-Frauen des FC Forstern nach dem Abstieg aus der Regionalliga: Zum Auftakt der neuen Bayernliga-Saison muss der FCF an diesem Samstag um 16 Uhr beim Aufsteiger Germania Ebing antreten.

Forstern – Punktgenau am letzten Spieltag der Vorsaison hat sich der Liganeuling die Meisterschaft gesichert, denn einen Spieltag vor Saisonende hatte noch der SV Leerstetten die Tabelle vor Germania Ebing und dem FC Schweinfurt angeführt. Der FC Schweinfurt machte aber mit einem 3:1-Sieg zum Finale in Leerstetten die Aufstiegshoffnungen des Tabellenführers zunichte, kam aber aufgrund der schlechteren Tordifferenz nur als Zweiter, eben hinter Ebing, ins Ziel.

Forstern trifft auf eine sehr heimstarke Formation, die im Vorjahr in allen Heimspielen ungeschlagen blieb, und muss zudem mit einer Mannschaft antreten, die in der Vorbereitungszeit noch nicht ihre beste Leistung abgerufen hat. Entscheidend wird auch sein, wie sich die neuformierte Abwehr schlägt.

Nicht mehr an Bord beim FC Forstern ist Abwehr-Ass Martina Mittermaier, die über Jahre hinweg zu den besten Abwehrspielerinnen – selbst in der Regionalliga – zählte. Noch nicht wieder einsatzbereit ist Johanna Stadler, die nach ihrem Kreuzbandriss erst in den kommenden Wochen wieder in der ersten Mannschaft mitwirken kann. Julia Deißenböck, seit Jahren Mittelfeldstrategin und derzeit Trainerin der Zweiten, ist nach einer Knieoperation noch im Krankenstand. Auch Franzi Stimmer fehlt verletzt.

In der Vorbereitungszeit hatte die Forsterner Mannschaft mit einem 7:0-Sieg gegen den TuS Bad Aibling ein tolles Ergebnis gefeiert, doch im Landespokal drehte der TuS das Ergebnis um und gewann seinerseits 4:1. Mal sehen, was diesmal in der Wundertüte FCF steckt. fcf