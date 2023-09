Stau an der Tabellenspitze

Teilen

Vorfahrt FC Finsing? Das Bild täuscht. Zwar ist hier Patrick Forchhammer (l.) vor Felix Zehetmaier am Ball. Am Ende aber hatte der FC Eitting die Nase vorn. Im Hintergrund beobachtet Tom Simml die Szene. © Roland Albrecht

Drei Teams punktgleich oben – Finsing patzt in Eitting – Erster Saisonsieg für Altenerding

TSV Allershausen - SC Moosen 5:0: „Der Gegner war offensiv heute qualitativ einfach besser“, musste Moosens Trainer Markus Balbach zugeben, der wieder auf Goalgetter Maxi Bauer verzichten musste. Bereits nach vier Minuten hatte sich Thomas Ostermaier im Strafraum wunderbar freigespielt und abgeschlossen. Der TSV legte noch im ersten Durchgang nach. Nach einer Ecke köpfte Maciej Machi das Leder aus kurzer Distanz in die Maschen (31.). Endgültig gelesen war die Messe Minuten später. Mit einer erneut schönen Einzelaktion hatte sich Simon Hilmer noch an SC-Keeper Julian Walter vorbeigespielt und souverän abgeschlossen (39.). Moosen wurde erst im zweiten Durchgang gefährlich, Alexander Weinzierls Schuss wurde aber geblockt, zudem vergab Tobias Holzner. Vom Punkt – Moosen protestierte gegen die Entscheidung – fiel schließlich das 4:0. Nachdem Dominik Slawny Lukas Zainer im Strafraum gelegt hatte, gab’s Elfmeter, den Paolo Just sicher verwandelte (53.). Das Schützenfest komplettierte Domenik Baller. Allershausens Stürmer war allein auf Keeper Walter zugelaufen und hatte sicher abgeschlossen (61.).

FC Moosburg - SpVgg Altenerding 0:2 - Am siebten Spieltag der Kreisliga ist den Semptstädtern der erste Saison-Dreier gelungen. „Der Sieg tut natürlich gut“, jubelte Trainer Pedro Flores-Locke nach zuletzt fünf Unentschieden am Stück. „Und insgesamt haben wir verdient gewonnen“, fasste der Coach die 90 Minuten zusammen, weil sich sein Team mehr Torgelegenheiten erarbeitet habe. Dennoch war Moosburg vor allem im ersten Durchgang schon auch am Drücker, traf zudem nur Aluminium. Doch auch die Veilchen vergaben etliche Großchancen. Zweimal hatte Leart Billali das Visier zu ungenau eingestellt, einmal verzog Sebastian Gruber. Und dennoch lagen die Gäste zur Pause vorne. Nach einer Flanke an den langen Pfosten verstanden es die FC-Verteidiger nicht, gegen einen kleinen Stürmer per Kopf zu verteidigen (39.). Zwar rannte Moosburg an, erarbeitete sich aber offensiv zu wenig. Auf der andere Seite verpasste erneut Billali per Heber das 2:0. Und so fiel die Entscheidung erst kurz vor Schluss. Nach einem Foul von Keeper Patrik Heilmair (sah auch noch Geld-Rot) gab’s einen aus Moosburger Sicht zweifelhaften Elfmeter, den Michael Gartner zum 2:0 verwandelte (86.).

FC Lengdorf - SV Eichenried 3:0 - Das Schlusslicht kassierte im Landkreisderby die bereits sechste Niederlage. „Am Ende habe wir verdient gewonnen“, sagte FCL-Vize Dietmar Fischer. SVE-Coach David Müller musste auch zugeben, dass die Niederlage verdient gewesen sei. Vor allem in der Anfangsphase präsentierten beide Teams ein recht zerfahrenes Spiel, ohne groß Akzente zu setzen. Chancen waren Mangelware, bei Eichenried kamen noch Maxi Fink und Justin Bauer in aussichtsreiche Schusspositionen. Erst Ende des ersten Durchgangs wurden die Gastgeber stärker, nach gut einer Stunde war dann eine der ersten Chancen drin. Martin Lechner hatte mit einem Steckpass Maximilian Mayer bedient, der sicher abschloss (60.). Eichenried blieb zunächst dran, und kurz nach dem 0:1 rettete Lengdorfs Keeper Johannes Preis. Ansonsten verteidigte Lengdorf sicher und sorgte schließlich für die Vorentscheidung. Erst servierte Franco Soave passgenau für Flo Spielberger, der zum 2:0 traf (81.). In der Nachspielzeit schraubte erneut Torjäger Mayer das Ergebnis dann nach einem weiten Ball von Martin Lechner noch in die Höhe (90.+3).

FC Eitting - FC Finsing 2:0 - Die Kreisliga 2 bleibt heuer eine verrückte Liga. Nachdem die Finsinger zunächst alle Aufstiegsambitionen untermauert hatten, gab’s nun einen klaren und verdienten Eittinger Sieg. „Das war ein echt gutes Spiel von uns, so soll’s laufen“, jubelte Sprecher Wolfgang Ettl deswegen hinterher. Die erste Halbzeit sei die beste in der bisherigen Saison gewesen. Da haben die Eittinger klar dominiert, ohne allerdings zu dicken Chancen zu kommen. Nach einer halben Stunde stand’s trotzdem 1:0 für die Zellermayr-Elf. Niclas Noll hatte von außen eine Flanke an den Strafraum geschlagen. Dort stand Lukas Treffler mit dem Rücken zum Tor, nahm den Ball geschickt an, drehte sich noch und schloss dann ab (30.). „Beinahe in Gerd-Müller-Manier“, lobte Ettl. Nach dem Seitentausch hatten dann die Gäste bockstarke fünf Minuten, vergaben jedoch eine dicke Möglichkeit durch Fabian Kövener. Als dann Finsings Leo Hölzl wegen Ballwegschlagens per Ampelkarte zum Duschen musste (50.), war die Partie dahin. Eitting dominierte jetzt klar. Was jedoch fehlte, war das entscheidende zweite Tor. Flo Huber und Alfred Neudecker vergaben zunächst aussichtsreich. Eine Viertelstunde vor Schluss zappelte der Ball dann im Finsinger Netz. Einen Schuss von Benedikt Beierl hatte FC-Keeper Daniel Schröder noch abgewehrt, doch Jonas Heinritzi staubte ab (76.). In der 90. Minute vergab Tobias Herrmann sogar noch das 3:0, auf der anderen Seite hatte Dominik Keuter die Möglichkeit zum 1:2. „Weil wir heute kein Tor gemacht haben, war’s eine verdiente Niederlage“, fasste Finsings Coach Thomas Bonnet zusammen. MATTHIAS SPANRAD