„Stefan ist halt sehr ehrgeizig“ – Eichenrieds Sportchef erklärt den Huber-Rücktritt

Von: Helmut Findelsberger

Der Meistermacher geht: Stefan Huber hat den SV Eichenried 2022 in die Kreisliga geführt. Nach der Niederlage in Kirchasch zog er nun den Schlussstrich. © dfi

Nach nur zwei Spieltagen gibt es einen Trainerrücktritt in der Kreisliga. Stefan Huber hat beim SV Eichenried am Sonntag nach der Niederlage in Kirchasch den Schlussstrich gezogen.

„Ich habe in den letzten Wochen immer mehr das Gefühl bekommen, dass die Voraussetzungen, um meine Vorstellungen und Ziele umsetzen zu können, einfach nicht mehr gegeben sind“, erklärt der 32-jährige Ex-Bayernliga-Spieler.

So gibt auch Harald Bielan zu, „dass mich das Ganze nicht richtig überrascht hat“. Den Sportlichen Leiter des SVE erreichten wir auf dem Weg in den Urlaub. Er ist froh, „dass mit David Müller einer aus der Mannschaft in die Bresche springt“. Der 33-Jährige kam vor der Saison vom FC Aschheim und war dort vier Saisonen spielender Co-Trainer. „Stefan ist halt sehr ehrgeizig, und seine Ansprüche konnte zumindest das Umfeld bei uns nicht mehr erfüllen“, gibt Bielan zu. „Viele neue Spieler, der vorgezogene Saisonstart, Urlauber, Verletzte – es war sehr schwierig, und auch unserem Anspruch entsprach das nicht“, gesteht der Sportliche Leiter. „Es gibt aber auch wieder Zulauf von ehemaligen Spielern – und davon einige aus dem eigenen Lager“, weiß Bielan.

Er bestätigt, dass er Stefan Huber gefragt hat, „wie das denn mit seiner Motivation sei, wenn er bis zur Winterpause noch Trainer sei und was dann ist, wenn man schneller einen Nachfolger finden würde“. Huber erzählt, „dass er dann ein paar Minuten überlegt und dann sich für den sofortigen Schlussstrich entschieden hat“.

Huber beteuert aber, dass er „in puncto eigener Motivation kein Problem gesehen“ hätte und dem Verein die Möglichkeit geben wollte, bis zum Winter einen Nachfolger zu suchen, oder an den Voraussetzungen etwas zu ändern. Eins stellt Ex-Trainer Huber auch klar: „Harald und ich bleiben Freunde. Und ich bin dem SVE überaus dankbar, denn man hat mir die Möglichkeit gegeben, ins Trainergeschäft einzusteigen. Es waren zwei unheimlich erfolgreiche Jahre mit direktem Aufstieg und Klassenerhalt als Achter.“ Huber legt gleich nach: „Ich bin weiterhin offen für diesen Job, wenn sich was ergibt.“ fi