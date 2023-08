Spektakel in Steinkirchen! Tor aus 80 Metern, Last-Minute-Ausgleich, 18 Schützen im Elfmeterschießen

Von: Tobias Fischbeck

Spektakel im Pokal: Ein echtes Highlight lieferten sich der FSV Steinkirchen und der FC Türkgücü Erding. © FuPa

Einen spektakulären Pokalabend haben sich der Fußball-A-Klassist FSV Steinkirchen und Kreisklassist FC Türkgücü Erding geliefert. Am Ende siegte der Außenseiter mit 10:9 Toren nach Elfmeterschießen.

Steinkirchen – FSV-Spielertrainer Kosta Papantoniou hatte sein Team bereits direkt nach dem Anstoß mit einem fast unmöglichen Ball aus fast 80 Metern Entfernung in Führung gebracht. Die Erdinger, die in der Vorbereitung und im Toto-Pokal bislang überzeugten, taten sich schwer. Bis spät in die Schlussphase sah es nach einem Heimsieg der Steinkirchener aus.

Dann aber überschlugen sich die Ereignisse. Fünf Minuten vor Schluss gelang Umut Yildiz der Ausgleich für die Gäste. Doch in der 88. Minute brachte Bernhard Pfanzelt nach einer Papantoniou-Ecke die Gastgeber wieder in Führung. Diese hielt aber nur wenige Sekunden. Denn im direkten Gegenzug glich Ömer Altinisik zum 2:2 aus.

„Das 2:2 nach 90 Minuten ging absolut in Ordnung“ – nächster Gegner ist SpVgg Altenerding

Im direkt anschließenden Elfmeterschießen brauchte es 18 Schützen, ehe die Entscheidung feststand. Für Steinkirchen verwandelte Marlon König den entscheidenden Elfmeter.

„Türkgücü hatte sehr viel Ballbesitz und war auch spielerisch besser. Aber wir haben eigentlich sehr wenig zugelassen und haben sehr gut gegen den Ball gearbeitet. Das 2:2 nach 90 Minuten ging absolut in Ordnung“, so Papantoniou, der sich natürlich über das Happy End im Elferkrimi gefreut hat. Nun wartet auf den FSV Steinkirchen, Kreisligist SpVgg Altenerding. (Tobias Fischbeck)