Steinkirchen stürmt die Golanhöhen - Dorfen-Reserve lässt Reichenkirchen ohne Chance

Teilen

Auf und davon: Fraunbergs Doppeltorschütze Christian Daimer umspielt TSV-Torwart Lorenz Köstler und trifft. Foto: GÜH © GÜH

Mit 33 Toren in nur sechs Spielen ging ein sehr ereignissreicher Spieltag zu Ende. Highlight war dabei das 8:3 von Dorfens Reserve gegen die SG Reichenkirchen.

FC Hörgersdorf - FSV Steinkirchen 1:3

Die Gäste entschieden das Gipfeltreffen auf den Golanhöhen durch einen bis auf die Anfangsphase starken Auftritt für sich und eroberten so die Tabellenführung. Hörgersdorf legte durch Stefan Schraufstetter vor (29.), doch dann übernahm der FSV das Kommando bis zum Schluss. Beim Ausgleich behauptete Ibrahim Krraki das Leder und spielte Tobias Obermaier frei (43.). Der FSV behielt nach dem Wechsel die Kontrolle und ging durch den zweiten Treffer von Obermaier nach einem schnellen Einwurf und Weiterleitung durch den eingewechselten Luis Eibl in Führung, die Valmir Hajrizaj zehn Minuten vor dem Ende ausbaute.

BSG Taufkirchen 2 - SpVgg Langenpreising 1:2

Die Personalsorgen werden kleiner bei der BSG-Reserve. Gegen Langenpreising gab es dennoch einen Dämpfer. Mit einem Doppelschlag innerhalb von zwei Minuten entschied Christoph Reithmeier in der 30. und 32. Minute die Partie zugunsten der Gäste. Beim Führungstreffer hatte sich Listl rechts durchgetankt, und Reithmeier musste nur noch einschieben. Das 2:0 fiel aus abseitsverdächtiger Position. „In der ersten Hälfte hat Langenpreising das Spiel gemacht, und wir haben es bis zum 0:1 eigentlich ganz gut verteidigt“, so BSG-Kapitän Base Schlossnikl. Das Tor zum 1:2 von Lukas Christofori, der einige Gegenspieler sehenswert ausgetanzt hatte, kam zu spät für die BSG (87.).

TSV Dorfen 2 - SG Reichenkirchen 8:3

Die SG war nicht so chancenlos wie es die Torausbeute andeutet, fand TSV-Coach Niklas Jensen. Den Unterschied machte ihm zufolge eine kompakte Teamleistung mit Unsterstützung aus dem Bezirksligakader und einem glänzend aufgelegten Keeper Jonas Richter. Den Torreigen eröffnete Michael Friemer mit starkem Kopfball nach Flanke von Bastian Rachl in der Anfangsminute. Dann traf Rachl selbst mit einem Strahl ins Torkreuz. Beim dritten Treffer vollstreckte Friemer mittig stehend, dann war Fabio Zöller mit feiner Einzelleistung erfolgreich. Dann traf zweimal SG-Spielertrainer Robert Lex. Marvin Bräuniger (Elfmeter), Rachl, Nico Severin und Felix Blaha machten bei einem Gegentreffer von Christian Graf den Deckel drauf.

FC Fraunberg - TSV Grüntegernbach 2:2

Die weiße Weste Fraunbergs hat erste Flecken bekommen, die Tabellenführung ist erst mal weg. Fraunbergs Spielertrainer Christian Daimer legte zwei Treffer vor, wobei vor allem sein Führungstor per Dropkick in den Winkel sehenswert war (3.). Der TSV wehrte sich mächtig gegen eine Niederlage und erzielte durch Nicolas Lohmeier noch vor der Pause den Anschluss. Nachlässige Fraunberger verpassten den dritten Treffer, sodass der Gast durch Julius Tafelmeier doch noch zur – gerechten – Punkteteilung kam.

TSV Wartenberg 2 - FC Inning 1:6

Wartenberg war diesmal total von der Rolle und musste sich den spielstarken Inningern im Verfolgerduell trotz schnellem Führungstreffer von Niklas Unterreitmeier per Elfmeter deutlich beugen. Antonio Cosic besorgte den Ausgleich, und Adrian Hahn legte für die Gäste vor. TSV-Coach Andreas Bitzer bedauerte, dass seine Elf nicht die Leistung abrufen konnte wie bisher. Zu viele Ballverluste im Mittelfeld machten es Inning leicht zu kontern und zu treffen. Mathias Lex, zweimal Sebastian Heller und Bastian Greimel mit dem Schlusspfiff besiegelten die TSV-Niederlage.

SC Moosen 2 - SC Kirchasch 2 2:2

Punkteteilung im Abstiegskampf: Die junge Moosener Reserve ging durch einen Elfmeter nach zwölf Minuten von Amr Elsemari Abughanima in Führung. Zuvor war Andreas Haindl zu Fall gebracht worden. Nur elf Minuten später erzielte Robert Kerscher per Kopf das 2:0 nach einer Rampeltshammer-Ecke und einem Fehler von Kirchaschs Keeper Altmann. Doch sechs Minuten vor der Pause gelang Kirchaschs Spielertrainer Marcel Tätzel der wichtige Anschlusstreffer. Nach einer Zeitstrafe für Moosens Stephan Prey (58.) profitierte Kirchasch und kam durch Igor Thomas noch zum Ausgleich (2:2). „Ich habe zum Schiedsrichter gesagt, dass ich maximal einen Freistoß gegeben hätte“, sagte Moosens Trainer Johannes Schirmbeck. In der Schlussminute hatte Haindl den Sieg auf dem Fuß, aber er scheiterte an der Latte. „Wie der Ausgleich zustande kam, war glücklich, aber die Punkteteilung war schon gerechtfertigt“, sagte Coach Schirmbeck. (wp/fis)