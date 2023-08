Steinkirchen watscht Isen ab – Walpertskirchens halbes Dutzend

Auch in der A-Klasse Donau/Isar 8 stand der zweite Spieltag an. Die Spiele im Überblick.

TSV Dorfen II - SG Buch/Forstern 1:2

Nach einem holprigen Start gab es in der 19. Minute für die Gäste den ersten Schock. Dominic Masion traf mit gestrecktem Fuß den Kopf von Torwart Lukas Blümel, der mit einer Platzwunde ausgewechselt wurde. Masion erhielt eine Zehn-Minuten-Strafe. Die SG ging für den Geschmack des TSV auch in der Folge rau vor. In der 44. Minute erzielten die überlegenen Gäste durch Stephan Oeller das erste Tor.

Doch kurz nach der Halbzeit glich Dorfen durch Matias Ladendorf aus. Das ließen die starken Bucher nicht lange auf sich sitzen und erzielten zehn Minuten später durch Lukas Bauer den Siegtreffer. „Die zwei Tore waren Abwehrfehler. Nach vorne haben wir auch nicht viel gemacht, obwohl wir viele Chancen gehabt haben. Es war einfach zu wenig“, sagte TSV-Trainer Thomas Ertl.

Walpertskirchen II - SC Moosen II 6:0

„Wir waren immer einen Tick wacher“, sagte Walpertskirchens Johann Glockshuber. Nach fünf Minuten brachte Andreas Stangl den Gastgeber in Front. Simon Wölfinger (17.) und Korbinian Adelberger (37.) erhöhten auf 3:0.

Auch Hälfte zwei lief es für die Gäste nicht besser. Die Schnelligkeit des WSV wurde belohnt. Korbinian Adlberger, Benjamin Hötscher und Korbinian Widl machten den Deckel drauf. In der letzten Minute bekamen die Gastgeber noch einen Elfmeter. „Den haben wir zwar verschossen, aber da war’s dann auch schon egal“, berichtete Glockshuber.

TSV St. Wolfgang II - FC Grünbach 2:2

Die anfangs überlegenen Gäste schossen nach elf Minuten das 1:0 durch Miroslaw Jedryczko. Das ließ der TSV nicht lange auf sich sitzen, Marco Grieger glich vier Minuten später aus. Nach einem Foul sah Grünbachs Mirel Smigalovic Rot (44.). Die Gastgeber nutzten das, Henning Labahn traf kurz vor der Pause zum 2:1.

In der zweiten Hälfte war St. Wolfgang dann deutlich stärker, kassierten aber den Ausgleich von Alen Hujdur in der 51. Minute. „Trotz einem starken Spiel blieb es dann bis zu zum Schluss beim 2:2, und das war auch verdient. Hätten wir noch zehn Minuten länger gespielt, hätten wir auch kein Tor mehr gemacht“, analysierte Wolfgangs Spielertrainer Bernhard Rachl.

FSV Steinkirchen - TSV Isen 4:0

Grandios war der Auftritt des FSV zwar nicht, befand der frühere Abteilungsleiter Christoph Deistler. „Aber wir waren definitiv besser als Isen.“ Das Ergebnis sprach eh klare Worte. In den ersten 35 Minuten gab es in der äußerst zerfahrenen Partie keine Torchance, das 1:0 fiel aus dem Nichts. Einen schönen Chip-Pass von Christopher Müller über die Abwehr nahm Philipp Utz auf, der den Ball über den Torwart ins Netz hob (38.). Fast eine Kopie war das 2:0 kurz vor der Pause, nur bediente diesmal Spielercoach Kosta Papantoniou Tobias Obermaier.

Ein Leckerbissen war auch der zweite Durchgang nicht. Ibrahim Krraki machte nach einem Querpass von Bernhard Pfanzelt mit einem Schuss links unten ins Netz alles klar (65.). Der Schlusspunkt in Minute 85: Krraki führte einen Freistoß nach einem Isener Missverständnis schnell aus auf Pfanzelt, der wiederum Krraki mit einem Querpass bediente. Und der vollendete aus kurzer Distanz. ps/mas