Steinkirchen will Verfolger auf Distanz halten

Von: Tobias Fischbeck

Weiter vorneweg marschieren will Spitzenreiter FSV Steinkirchen mit (v. l.) Leo Glasauer, Ibrahim Krraki, Luis Eibl und Christoph Müller. © Dominik findelsberger

FSV ist gegen Schlusslicht Kirchasch 2 klarer Favorit – Inning und Fraunberg lauern

Landkreis – Pflicht sind die drei Punkte für Spitzenreiter FSV Steinkirchen in der Partie bei Schlusslicht SC Kirchasch 2. Dennoch warnt FSV-Coach Kosta Papantoniou vor der KSC-Reserve: „Ich erwarte ein sehr schweres und knappes Spiel. Das wird eine harte Nuss. Das hat man schon gegen Fraunberg gesehen.“ Ausfallen wird bei den Gästen Christopher Müller. Der Einsatz von Leo Glasauer ist noch fraglich. Dafür kommt Bernhard Pfanzelt zurück ins Team. Einen Ausrutscher darf sich der FSV nicht erlauben, schließlich können theoretisch drei andere Teams am Ende des Wochenendes auf der Pole Position liegen.

So auch Steinkirchens Lokalrivale FC Inning, der es mit der SpVgg Langenpreising zu tun bekommt. „Trotz der Niederlage in Steinkirchen sind wir immer noch Zweiter. Wir stehen immer noch super da. Gegen Langenpreising wollen wir natürlich wieder gewinnen“, sagt Innings Spielertrainer Manuel Hahn. Verzichten muss er auf Torhüter Johannes Weigert, der sich in Steinkirchen so schwer verletzt hatte, dass er noch am Sonntag operiert werden musste. „Es wird richtig schwer, in Inning zu bestehen“, ist sich Langenpreisings Rainer Schmidmüller sicher. Noch dazu, weil unter der Woche zuletzt einige im Krankenstand waren. Die beiden Urlauber Maxi Hösl und Lukas Weiß fallen definitiv aus.

Der Dritte im Bunde ist Fraunberg. Der FC könnte nach Punkten mit Steinkirchen gleichziehen. Dazu braucht man einen Sieg gegen den TSV Dorfen 2. „Die Stimmung ist gut, und wir haben richtig Lust, das Sportplatzfest mit einem Sieg zu krönen. Wenn wir uns allerdings wie in Teilen der ersten Hälfte gegen Kirchasch 2 präsentieren, wird es verdammt schwer“, sagt Malte Kaps vom FC Fraunberg. Gegen Dorfen 2 könne man in Vollbesetzung auflaufen. Nik Jensen sieht seine Mannschaft in der Außenseiterrolle: „Wir fahren als Underdog raus. Wir wollen defensiv wieder etwas kompakter auftreten“, so der TSV-Spielertrainer. Aufgrund einiger kranker Spieler entscheidet sich erst am Sonntag, wer im Kader steht.

Im Spiel zweier Reserven hat der FC Lengdorf 2 die Möglichkeit der BSG Taufkirchen 2 auf sieben Punkte zu enteilen. Doch bei Lengdorf ist die Personalsituation äußerst angespannt. „Alexander Kiefinger wird verletzt einige Zeit ausfallen. Leider sind auch noch zwei andere Spieler leicht angeschlagen und fünf Leute krank. Wir konnten deswegen nur einmal trainieren. Für uns wäre das Spiel gegen Taufkirchen ein Sechs-Punkte-Spiel“, sagt FCL-Trainer Stefan Ortner.

Nach der knappen Niederlage gegen Langenpreising möchte der TSV Wartenberg 2 im Derby gegen die SG Reichenkirchen wieder in die Erfolgsspur finden. „Die Hälfte der SGR-Tore hat Robert Lex erzielt, für ihn wird es eine Sonderbewachung geben.“ Trainer Andi Bitzer wolle ansonsten seine Elf „aus einer gesicherten Abwehr heraus agieren lassen, um nicht ins offene Messer zu laufen“, sagt Wartenbergs Pressesprecher Thomas Rademacher. Kevin Ehmke und Stephan Vogt fehlen verletzungsbedingt, Daniel Wasmeier steht wieder zur Verfügung. Reichenkirchens Trainer und Toptorjäger Lex hat ein klares Ziel: „Wir wollen unsere Auswärtsbilanz verbessern und fahren nach Wartenberg, um Punkte mitzunehmen.“ Patrick Helmer fehlt aus privaten Gründen.

Mit dem FC Hörgersdorf und dem TSV Grüntegernbach stehen sich Tabellennachbarn gegenüber. „Wir sind top motiviert und möchten Grüntegernbach gerne in der Tabelle überholen. Die haben letzte Woche genügend Tore geschossen“, spielt Hörgersdorfs Trainer Felix Stocklauser auf das 11:0 der Grüntegernbacher gegen Taufkirchen an. Kapitän Klaus Reger hat sich im Training an der Wade verletzt und fehlt dem FCH genauso wie Daniel Stadler. Dafür kehren Torjäger Daniel Karpfinger sowie Johannes Irl zurück. „Unser Ziel ist mindestens ein Punkt. Wir wollen den Schwung von letzter Woche mitnehmen. Hörgersdorf aber ist seit dem Trainerwechsel wiedererstarkt“, weiß Grüntegernbachs Pressesprecher Andreas Dengl. Der TSV muss auf Xaver Stettner verzichten. Fraglich ist der Einsatz von Johannes Tafelmeier. fis