Stimmen zum Derby in Moosinning: „Spätestens bei Dani Auerweck war Schluss“

Teilen

Daniel Auerweck hielt seinen Kasten sauber und bekam nach dem Derby-Sieg viel Lob. © FC Moosinning

Der FC Moosinning feiert gegen den FC Langengeisling den zweiten Sieg in Folge. Die Gäste hadern, die Platzherren blicken voraus. Die Stimmen zum Derby.

Maxi Maier, Spieler und Sportlicher Leiter des FC Langengengeisling: „Das Ergebnis ist ein Schlag ins Gesicht. Wir hatten uns so viel vorgenommen und kassieren dann nach fünf Minuten ein billiges Standardtor. Mit der zweiten Offensivaktion bekommt Moosinning einen Elfmeter. Trotzdem waren wir am Anschlusstreffer dran – und reißen uns dann wieder mal mit einem katastrophalen Fehler alles ein. Keine Frage, die Niederlage war verdient. Der Gegner war einfach cleverer, hat selbst wenig Fehler gemacht und unsere eiskalt ausgenutzt. Wir müssen jetzt die Ärmel hochkrempeln und Gas geben, dann kommen wir auch aus dieser schwierigen Phase gestärkt heraus.“

„Ein Lob geht an die Mannschaft, aber das Extralob verdient unser Torwart Dani Auerweck.“

Karl Thumbs, Vorsitzender des FC Moosinning: „Das war ein verdienter Sieg für uns. Nach dem katastrophalen Auftakt stehen wir nun besser da, wie in der letzten Saison. Die Geislinger haben uns das Toreschießen mit einigen groben Schnitzern natürlich leicht gemacht, dafür haben wir aber einige andere Großchancen leichtfertig liegen lassen. Besonders gefreut hat mich der Sieg auch für unseren jungen Keeper Daniel Auerweck, der fehlerfrei gehalten hat. Wir gehen nun zuversichtlich in das nächste Derby in Dorfen, sind uns allerdings auch der Tatsache bewusst, dass diese Partie eine andere Hausnummer wird.“

Christoph Ball, Trainer des FC Moosinning: „Ich denke, dass der Sieg grundsätzlich auch in der Höhe in Ordnung geht. Wir sind selbstbewusst und zielstrebig aufgetreten und haben unsere Schwächephase gut überstanden. Ein Lob geht an die Mannschaft, aber das Extralob verdient unser Torwart Dani Auerweck.“

„Der Elfer gegen uns war eine Frechheit.“

Maxi Hintermaier, Spielertrainer des FC Langengeisling: „Wir sind wieder mal an uns selbst gescheitert. Ich weiß nicht, wann wir endlich checken, dass man bei einem Eckball nicht unbedingt das Kopfballduell gewinnen muss. Es reicht, Ball und Gegner zu blocken. Der Elfer gegen uns war eine Frechheit. Da ist der Moosinninger einfach in unseren Spieler reingelaufen. Da war das Foul auf der anderen Seite zehnmal eher ein Strafstoß. Mit dem Bock zum 0:3 war dann die Luft raus. Null Punkte nach drei Spielen – das ist bitter. Aber ich würde schwärzer sehen, wenn wir keine Anteile am Spiel hätten. Wir dürfen jetzt nicht die Köpfe hängen lassen, auch wenn am Samstag mit Freilassing schon der nächste Brocken wartet.“

Florian Huber, Abteilungsleiter des FC Moosinning: „Das war ein hochverdienter Sieg für uns. Ein so früher Führungstreffer spielt natürlich in die Karten einer jeden Mannschaft. Nach dem 2:0 haben wir es verpasst, früher das 3:0 zu erzielen und rutschten so in eine kleine Schwächephase, die die Geislinger aber nicht nutzen konnten, denn spätestens bei unserem starken Torwart Dani Auerweck war Schluss. Nach dem Derby ist vor dem Derby. Am Samstag wollen wir natürlich in Dorfen mit dem nächsten Dreier nachlegen.“