Vom Boden aus sieht Langengeislings Torwart Bernhardt die Szene. Eittings Härtl verpasst den Ball, und die FCL-Abwehrspieler können klären. Am Ende siegte aber der FCE 3:2.

Stimmen zum Fussball-Wochenende

von Redaktion Erding schließen

Die Stürmer waren am Wochenende in Hochform, die Verteidiger eher weniger. Die Zuschauer freuen die hohen Ergebnisse, die Trainer nicht immer. Wir haben wieder Stimmen zu besonders spektakulären Spielen gesammelt.

Bezirksliga Nord

FC Finsing – VfB Eichstätt II 4:4 – „Das waren unnötig verschenkte Punkte durch haarsträubende individuelle Fehler, die zu Gegentoren führten. Vier Gegentore im Heimspiel sind deutlich zu viel.“ Finsings Spielertrainer Thomas Eckmüller.

Kreisliga

FC Eitting – FC Langengeisling 3:2 – „Es war ein sehr gutes Kreisligaspiel, und zwar von beiden Seiten. Das Führungstor der Eittinger war extrem gut herausgespielt und eigentlich nicht zu verteidigen. Ansonsten haben wir aber in der ersten Halbzeit nichts mehr zugelassen und nach der Pause gut gespielt. Bis zum 2:2 war es unsere beste Leistung in den bisherigen Spielen. Das 2:2 war ein Sonntagsschuss, und wir verloren etwas den Faden.“ Mario Sinicki, Trainer des FC Langengeisling.

„Wir haben in der ersten Halbzeit und besonders in der Anfangsphase sehr gut gespielt, standen auch in der Abwehr sehr gut und haben nichts zugelassen. Nach der Halbzeit waren wir nicht konzentriert genug, und das wurde prompt bestraft. Ich bin aber total stolz auf meine Mannschaft, wie sie zurückgekommen ist und welchen Willen sie entwickelt hat, um das Spiel zu gewinnen. Der unbedingte Wille zum Sieg war der Schlüssel zum Sieg.“ Zoran Mikerevic, Trainer des FC Eitting.

Kreisklasse

FC Forstern – TuS Oberding 3:1 – „Wir waren durch die letzten Niederlagen sichtlich nervös in den ersten 15 Minuten und wären beinahe bestraft worden. Aber dann hat die Mannschaft ein sehr engagiertes Spiel gezeigt und auch sehr ansehnlichen Offensiv-Fußball gespielt. Über das ganze Spiel gesehen, war es ein hochverdienter erster Sieg, der zum Volksfest gerade richtig kommt.“ Roland Gfüllner, Fußball-Abteilungsleiter des FC Forstern.



SV Buch – Aspis Taufkirchen 3:3 – „Es war ein sehr intensives und hektisches Spiel mit vielen Großchancen, vor allem auf Taufkirchener Seite. Insgesamt sind wir aufgrund des gesamten Spielverlaufs zufrieden mit dem Unentschieden und nehmen den Punkt gerne mit.“ Ralph Nagleder, Torjäger des SV Buch.

SV Walpertskirchen – FC Türk Gücü Erding 4:5 – „Wir haben es unnötig spannend gemacht. Wir hätten kurz vor der Pause das 5:1 schießen müssen, haben dann aber n im Gegenzug das 4:2 kassiert. Dann ging es in die Halbzeit. Wenn dann drei Minuten nach Wiederanpfiff das dritte Gegentor fällt, wirst du natürlich nervös, um den Vorsprung nicht zu verspielen. Selbst nachdem wir das 5:3 geschossen haben, war es immer noch hitzig gewesen, da Walpertskirchen gedrückt hatte. Prompt haben wir das vierte Gegentor kassiert, dann aber den Vorsprung über die Zeit bringen können. Es waren sechs Minuten Nachspielzeit angezeigt. Es wurden dann aber mindestens zehn Minuten. Es war zwar ein hitziges und körperbetontes Duell, aber ohne Unsportlichkeiten.“ Ismet Dogan, Vorsitzender des FC Türk Gücü Erding. pir/fcf

Unsere neue Rubrik

Ein Spiel dauert 90 + X Minuten. Noch länger lässt sich darüber diskutieren. Wir lassen jeden Dienstag Funktionäre und Fans zu Wort kommen.