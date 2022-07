SV Buch: Der Neustart als Spielgemeinschaft

Von: Daniela Oldach

Stabwechsel beim SV Buch: Ralph Nagleder (stehend, 6. v. l.) ist der neue Vorsitzende des SV Buch am Buchrain. Er löste Andreas Viechter (vorne, 2. v. l.) ab. Die Vorstandsriege ergänzen (vorne, v. l.) Gertraud Brenninger, Carina Herbst, Hansi Kern; (stehend, v. l.) Otto Simon, Christoph Dondl, Elke Kast, Barbara Hufschmid, Michael Stanner, Marcel Schuffenhauer, Michael Simon, Michael Bründl und Bürgermeister Ferdinand Geisberger. Auf dem Bild fehlt Stefan Auer. © SV Buch

Andreas Viechter tritt nach fast 30 Jahren ab. Der SV Buch startet in eine neue Ära der Vereinsgeschichte und fusioniert mit dem FC Forstern II.

Buch am Buchrain – Auf zu neuen Ufern heißt es nicht nur bei den Fußballern des SV Buch, die mit dem FC Forstern fusioniert haben (wir berichteten). Auch in der Vorstandsriege ist ein Umbruch passiert. Auf der Jahreshauptversammlung im Sportheim löste Ralph Nagleder den langjährigen Vorsitzenden Andreas Viechter ab, der den Verein knapp 30 Jahre geführt hat. Nagleders Stellvertreter ist Michael Stanner, der das Amt von Georg Eglseder übernahm.

SV Buch: Fusion mit zweiter Mannschaft des FC Forstern

Der SV Buch hat rund 420 Mitglieder und gliedert sich in die Abteilungen Beachvolleyball, Stockschützen und Fußball. Und dort ist derzeit am meisten Arbeit angesagt. Für den neuen Fußballchef Michael Simon und seinen Stellvertreter Stefan Auer gibt es viel zu tun. Im Mittelpunkt steht derzeit die Fusionierung mit der zweiten Mannschaft des FC Forstern. Simon, selbst aktiver Spieler, hat hier natürlich Infos aus erster Hand.

SG Buch/Forstern: Überdurchschnittliche Trainingsbeteiligung

Unter dem Namen SG Buch/Forstern wird das Team in der neuen Saison in der A-Klasse 7 kicken. Trainiert wird dienstags in Buch und am Donnerstag in Forstern. „Im ersten Training waren wir über 40 Leute. Durchschnittlich sind es jetzt 30 Leute bei beiden Mannschaften“, so Simon. Abwechselnd werden auch die Heimspiele ausgetragen. „Die Kommunikation unter den Spielern stimmt, die Stimmung passt. Das ist jetzt erst einmal das Wichtigste“, so Simon. Der 28-Jährige sieht den Schritt positiv, zumal auch in der A- und B-Jugend wenig Spieler direkt aus Buch kommen und somit auch wenig Verstärkung fürs Herrenteam.

Bei den beiden Nachwuchsmannschaften bildet der SVB eine Spielgemeinschaft mit Walpertskirchen. Eine Fusion mit Forstern, bei der sich auch die Spieler untereinander kennen, war laut Simon der einzig logische Schritt bei der derzeitigen Lage. „Als ich aus der Jugend rauskam, da waren wir in Buch noch 30, 35 Leute“, erinnert sich der 28-Jährige. Aktuell waren es im Bucher Team noch die Hälfte.

Fans des SV Buch sehen Fusion skeptisch

Die Bedenken der eingefleischten Bucher Fans und früheren Spieler, die immer noch ihre Zweifel an der Fusion haben, kann Simon aber auch nachvollziehen. „Sie haben den Verein aufgebaut und stehen der Sache jetzt skeptisch gegenüber. Das muss man auch verstehen“, sagt er. Und wer weiß, was die Zukunft bringt.

Ziel der Fußballabteilung sei es jetzt, als Verein wieder präsenter zu sein und auch neuen Schwung hineinzubringen. „Wir wollen an der Basis arbeiten und wieder mehr Leben in den Sportverein bringen“, so Simon. Dazu gehört auch das Gesellschaftliche. Nach dem ersten Heimspiel in Buch wird am Sonntag, 21. August, ein Saugrillen am Sportgelände stattfinden. Zukünftig sind weitere Veranstaltungen geplant. So soll die Dorfolympiade ein Revival feiern.

Vorsitzender Nagleder ist selbst ein Ex-Spieler

Der neue Vorsitzende Nagleder selbst hat viele Jahre für den SVB die Fußballschuhe geschnürt. Er kann sich auf seine neue Vorstandsriege verlassen. Der bisherige Vorsitzende Viechter bleibt dem Team als Beisitzer erhalten und engagiert sich zudem als Ehrenamtsbeauftragter. Auch der bisherige zweite Chef Georg Eglseder hatte sich nicht mehr zur Verfügung gestellt. Um die Schreibarbeiten kümmert sich nun Carina Herbst, die Chrissie Gerlmaier abgelöst hat. (Daniela Oldach)