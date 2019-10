Beachvolleyball-Boom und Stockschützen-Aufschwung beim SV Buch

Eine Erfolgsgeschichte und eine Wiedergeburt

Im Vordergrund der JHV standen Probleme. Doch es gab auch Positives: die Entwicklungen in der Beachvolleyball- und Stockschützen-Abteilungen beispielsweise.

Buch am Buchrain–Kritik an fehlendem neuem Engagement und andere Probleme im Verein standen im Vordergrund der Jahreshauptversammlung des SV Buch am Buchrain. Dabei gab es im Sportstüberl auch positive Entwicklungen zu vermelden, die etwas in den Hintergrund rutschten.

Seit sieben Jahren sind die Beachvolleyballer eine Abteilung des Vereins. 63 Mitglieder hat sie aktuell. Der sichtlich zufriedene SVB-Chef Andreas Viechter verkündete, dass sich die Investitionen ausgezahlt hätten und die Abteilung bald schuldenfrei sei. „Die Beacher sind echt eine Erfolgsgeschichte.“

Positive Entwicklung auch bei Stockschützen

Der wiedergewählte Abteilungsleiter Edi Weissmüller berichtete von den Trainingseinheiten und Veranstaltungen. „Wir haben mittlerweile ein Niveau erreicht, mit dem wir auf Turnieren gut mithalten können.“ Der Sport soll aber weiterhin nur aus Spaß ausgeübt werden, betonte Weissmüller.

Positive Entwicklungen sind auch bei den Stockschützen zu erkennen. Viechter hatte vergangenes Jahr sogar laut über eine Auflösung der Sparte nachgedacht, falls sich deren Mitglieder nicht wieder mehr engagierten. Seine Kritik hat offenbar gewirkt. „Die Stockschützen finden sich jetzt wieder zusammen. Es gibt wieder richtige Mannschaften und Spielbetrieb“, berichtete Viechter. Besonders freute er sich, dass auch einige Jüngere aktiv geworden sind.

Kinder und Trainer haben Spaß am Kleinfeldfußball

Erfreuliche Nachrichten gab es zudem von Fußball-Kleinfeld-Jugendleiterin Babsi Hufschmid, seit 2018 im Amt. Neben einigen Turnieren und Ausflügen konnten neue Sponsoren gefunden werden. „Alle Kindermannschaften spielen gern, befinden sich im guten Mittelfeld, und die Trainer haben Spaß“, erzählte Hufschmid.

Auch Ehrungen verdienter Mitglieder standen auf der Tagesordnung. Der Großteil von ihnen konnte die Auszeichnung allerdings nicht persönlich entgegennehmen. Unter ihnen auch einige passive SV-Anhänger, die laut Viechter ebenso eine sehr wichtige Rolle für den Verein spielten.

Seit 20 Jahren SVB-Mitglied sind Marco Scherer, Hans Kurzmaier, Franziska Stanner, Christian Schrimpf, Michael Stanner und Helmut Winkler. Auf 30 Jahre Vereinszugehörigkeit kann Martin Ostermaier zurückblicken. Für 40-jährige Treue wurde nicht nur der sichtlich überraschte Bürgermeister Ferdinand Geisberger ausgezeichnet („Bin ich schon so lange dabei?“). 18 weitere Bucher sind dem Sportverein 1979 – ein Jahr nach seiner Gründung – beigetreten. Urkunde und Ehrennadel erhielten Helmut Hehenberger, Michael Geisberger, Georg Bondl, Georg Eglseder, Josef Grasser, Lorenz Greißl, Robert Haberl, Alfons Heiner, Franz Kirchmaier, Georg Ostermaier, Martin Rauch jun., Willi Wurmsam, Martin Rappold, Heinrich Schrimpf, Stefan Herweger, Hans Haberl, Franz Weizenbeck und Hans Wurmsam.

Markus Ostermaier