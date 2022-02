SV Buch: Trainer Ronny Karsch muss gehen, weil Spieler meutern

Von: Tobias Fischbeck

Es war zum Mäusemelken: Ronny Karsch hatte oft mit Personalproblemen zu kämpfen. © Christian Riedel

Ronny Karsch ist nicht mehr Trainer des strauchelnden Kreisklassisten SV Buch. Das sagte der 51-Jährige gegenüber dem Erdinger Anzeiger.

Buch – Grund seien unüberbrückbare Differenzen mit der Mannschaft. Der Klub bestätigte dies auf Anfrage. Als Spielertrainer fungiert ab sofort Dominic Fumelli (32).

Das Team habe sich an die Verantwortlichen des Klubs gewandt und mitgeteilt, mit ihm nicht mehr zusammenarbeiten zu wollen, sagte Karsch. „Ein paar Leute aus der Mannschaft wollten das irgendwie nicht mehr. Das kann man nicht ändern. Ich glaube, die geben mir ein bisschen die Schuld, dass wir Letzter sind. Aber mit so wenigen Leuten kann ich kein Spiel gewinnen.“

SV Buch: Mannschaft stand nicht mehr hinter Karsch

Karsch war erst seit dieser Saison Trainer. Der SVB hatte mehrfach wegen einer zu geringen Spieleranzahl versucht, Spiele zu verlegen. Nur die wenigsten Gegner waren diesem Wunsch nachgekommen. Die Reserve hatten sie schon vor der Saison vom Spielbetrieb abgemeldet, um Zugriff auf mehr Spieler zu bekommen. Trotzdem musste erst kürzlich ein Testspiel gegen Markt Schwaben erneut wegen Personalnot abgesagt werden.

Karsch sagte, dass der Vorstand durchaus zufrieden mit seiner Arbeit gewesen sei. Das bestätigte der Sportliche Leiter des SV Buch, Otto Simon. So sei man am vergangenen Samstag von der Mannschaft verständigt worden. Er habe sich vor allem auch bei den jüngeren Spielern ein Bild machen wollen, „und da war der Großteil halt gegen ihn“, so Simon. „Ich musste ihm dann unsere Entscheidung mitteilen und habe ihm gesagt, dass er den wahrscheinlich schwierigsten Job hat, den es im Landkreis Erding gibt, weil wir personell einfach nicht gut besetzt sind. Aber es hat einfach nicht mehr gepasst“, so der Bucher Fußballchef. „Ich mag ihn, und ich finde, dass Ronny ein gutes Training gemacht hat. Das war auch die Meinung der Spieler“, so Simon.

SV Buch: Abstieg wohl nicht mehr zu vermeiden

Karsch sei stets eine Stunde vor Trainingsbeginn schon auf dem Platz gestanden. Dennoch habe auch Simon den Eindruck gehabt, dass der Oberhachinger erleichtert gewesen sei, schließlich habe dieser stets einen langen Anfahrtsweg zum Training bewältigen müssen. Für den weiteren Verlauf der Rückrunde hofft Simon, dass der SVB vom Verletzungspech verschont bleibe und der ersten Mannschaft regelmäßig 15 bis 17 Spieler zur Verfügung stehen.

Simon selbst wolle den neuen Spielertrainer beim Training unterstützen. „Das ist die beste Lösung aktuell. Dominic wollte ohnehin ins Trainergeschäft einsteigen. Dann werde ich ihn an der Seite unterstützen, wenn er spielt“, so der Interims-Co-Trainer.

Ihm sei bewusst, dass die Mannschaft, die sich aktuell mit nur zwei mageren Punkten und bereits 15 Zählern Rückstand auf dem letzten Platz befindet, in die A-Klasse absteigen könne. „Dann müssen wir von der A-Klasse wieder einen Neustart machen“, so Simon. Dennoch wolle man die Hoffnung nicht aufgeben. Schließlich habe man in der Vorrunde teilweise schon gute Spiele gezeigt. Er spekuliere auf eine kleine Chance auf die Relegation. Erster Gegner nach der Winterpause für Buch ist am 19. März auswärts der FC Hohenpolding. (Tobi Fischbeck)