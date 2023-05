Eichenried noch nicht mit Klassenerhalt – Taufkirchen hofft auf Relegation

Einen 0:4-Rückstand konnte Eichenried am Ende nicht mehr aufholen. © Eicke Lenz

Eichenried konnte sich noch nicht endgültig vom Abstiegskampf verabschieden. Stattdessen hilft man Taufkirchen auf den Relegationsplatz.

Eichenried – Mit einer enttäuschenden Leistung, verbunden mit einer 2:4-Heimniederlage gegen die BSG Taufkirchen, versäumte es der SV Eichenried, den vorzeitigen Klassenerhalt in der Kreisliga klarzumachen. Ersatzgeschwächt angetreten fehlte dem Gastgeber vor allem in der Abwehr Markus „Stutzi“ Hanusch an allen Ecken und Enden. Der Gast wusste die Gunst der Stunde zu nutzen, holte sich drei wichtige Punkte und festigte die Position auf einem der Relegationsplätze.

Die Taufkirchener Abwehr spielte anfangs sehr zuverlässig und hatte keine große Mühe mit den Eichenrieder Angriffen. Mit zunehmender Spieldauer wagten sich die Gäste dann immer öfter in die Eichenrieder Hälfte und inszenierten gefahrbringende Angriffe. Nach einer halben Stunde kam dann die nicht unerwartete Führung der BSG. Nach einem weiten Einwurf kam der Ball über Dominik Keuter zu Spielertrainer Thomas Bachmaier, der den Ball zum 1:0 ins lange Eck setzte.

Bis zur Pause hatten beide Teams durchaus Torgelegenheiten, doch Treffer fielen vorerst nicht. Auf Taufkirchener Seite legte Torwart Julian Korber eine fehlerlose Partie hin, rettete erst gegen Korbinian Sommer per Fußabwehr und war auch bei einem weiteren Schuss auf dem Posten. Auch Eichenrieds Torwart Jakob Krütten war nach einer Ecke gefordert, klärte sicher.

Taufkirchen baut auf 4:0 aus – Eichenried kommt erst gegen Ende in Fahrt

Eine Minute vor der Halbzeit dann eine Schlüsselszene, denn es gab einen Freistoß von der rechten Seite für die BSG Taufkirchen. Linksfuß Keuter traf mit einem tollen Schuss ins Tordreieck zum 2:0 für den Gast. Zudem verletzte sich Krütten bei dieser Aktion, für ihn ging Feldspieler Maximilian Hofmeister zwischen die Pfosten.

Nach der Halbzeit kamen die Platzherren besser ins Spiel und versuchten die Wende. Es gab weitere Tormöglichkeiten nach Eckbällen und weiten Flanken, doch die Taufkirchener Abwehrspieler hatten im eigenen Strafraum meist die Lufthoheit. Eine Vorentscheidung fiel dann nach gut einer Stunde nach einer Ecke für die Gäste, die scharf in den Fünfmeterraum geflogen kam.

Dort war Taufkirchens torgefährliche Mittelstürmer Dion Heydemann ungedeckt und traf per Kopfball zum 3:0 (68.), womit das Spiel eigentlich gelaufen war, auch weil Heydemann noch das 4:0 nachlegte (81.).

Doch in den Schlussminuten wurde es noch einmal hektisch. Erst traf Jeremy Bauer in der 88. Minute per Kopfball zum 1:4, und zwei Minuten später erhielt Taufkirchens Valentin Unterreitmaier eine Zeitstrafe. Wiederum nur zwei Minuten später traf Nicolas Reuße Sanchez für die Eichenrieder zum 2:4, doch die restlichen zwei Minuten der Nachspielzeit überstand die BSG Taufkirchen schadlos und hat jetzt eine weit bessere Ausgangsposition als vor der Begegnung.

Stimmen zum Spiel

Thomas Bachmaier, Spielertrainer der BSG Taufkirchen: „Wir haben heute ein stabile Leistung geboten, mit mannschaftlicher Geschlossenheit überzeugt, und konnten lange Zeit die Spannung hoch halten. Auch haben wir unsere Konter gut ausgespielt und zu Toren umgemünzt. Gegen Ende des Spieles ging uns die Kraft etwas aus, was der Gastgeber dann auch ausnutzte.“

Stefan Huber, Trainer des SV Eichenried: „Wir kamen heute überhaupt nicht ins Spiel. Das Spiel war zur Pause eigentlich schon gelaufen. Wir haben uns dann in der zweiten Halbzeit gesteigert, doch wir haben unsere Torchancen zunächst nicht verwerten können. Wie werden uns auf des Entscheidungsspiel in Hohenwart gut vorbereiten, um nicht in die Relegation zu müssen.“