Nullnummer im Derby: Eichenried unzufrieden nach Remis beim Zweiten

Wie vernagelt ist das Tor des SVE. Die Moosinninger (in Gelb, v. l.) Bene Thumbs, Stefan Erl, Christoph Kollmannsberger und Georg Humplmair (liegend) kapitulieren vor der Eichenrieder Menschenmauer. © Eicke Lenz

Mit einem torlosen Remis endete das Moosinninger Gemeinde-Derby zwischen der zweiten Mannschaft des FC und dem SV Eichenried.

Moosinning – Der Gast hatte über weite Strecken mehr Spielanteile gehabt, ließ aber bei allem Eifer die Durchschlagskraft im Angriff vermissen. Den besseren Start hatte der Gast, der gleich mit dem ersten Angriff, einem Schuss aus spitzem Winkel, Moosinnings Torwart Tobias Pfanzelt prüfte und dann mit einer Ecke für Gefahr sorgte. Doch weder bei diesen Standards noch bei weiten Flanken ließ sich Moosinnings Abwehr in Bedrängnis bringen, weil sie dabei stets die Lufthoheit hatte.

Nach einer knappen Viertelstunde tauchte dann Moosinnings Maximilian Henneberger bei einem Konter vor dem Eichenrieder Strafraum auf, doch Torwart Jakob Kürten hatte rechtzeitig sein Tor verlassen und klärte.

Eichenried versuchte meist über Süleyman Uzum, das Passspiel anzukurbeln, und verzichtete auf riskante Pässe. Dadurch blieb der SV oft in Ballbesitz, gab aber der Abwehr stets genügend Zeit und Verschnaufpause, sich in der Defensive gut zu positionieren.

Dank vieler Fans war es fast ein Heimspiel für die Eichenrieder, die bei einer Reihe von Freistößen überraschende Einfälle vermissen ließen. Freistöße wurden meist direkt über das Tor geschossen. Bei einem Konter über die rechte Seite hatten sie dann Glück, denn die scharfe Hereingabe von Henneberger landete nicht beim mitgelaufenen Stefan Erl, sondern bei einem Eichenrieder Verteidiger, der den Ball beim Klärungsversuch seinem auf der Torlinie stehenden Keeper in die Arme schoss.

Nach dem Seitenwechsel kam der FCM besser ins Spiel, doch blieb zu risikoarm und wartete auf Abwehrfehler, die nicht kamen. Nach nur einer Viertelstunde übernahm wieder der Gast das Kommando. Nun wurde es mehr und mehr ein Spiel auf ein Tor, doch Moosinnings routinierte Abwehr ließ nur wenig zu. Und bei zwei, drei kniffligen Situationen kamen die Abwehrspieler noch per Spagat oder Pressball an den Ball. Der SVE war am Ende sichtlich enttäuscht. (Eicke Lenz)

Stimmen zum Spiel

Stefan Huber, Vorsitzender SV Eichenried: „Wir haben leider nur einen Punkt geholt, weil wir im Angriff nicht durchsetzungsstark waren. Wir waren die bessere Mannschaft, auch weil wir Moosinnings Matchplan, mit schnellen Kontern Manuel Gröber in Schussposition zu bringen, erfolgreich durchkreuzten. Vor allem in der letzten halben Stunde hatten wir gute Feldvorteile, doch ohne ein eigenes Tor zu schießen bleiben die Siege logischerweise aus. In den vergangenen fünf Spielen hatten wir eigentlich immer Ladehemmung und insgesamt nur ein Tor erzielt, was deutlich unsere mangelnde Durchschlagskraft unterstreicht. Mit der Abwehr war ich zufrieden, denn sie hat sich gegen den starken Gegner keine Fehler erlaubt.“

Manuel Gröber, Spielertrainer FC Moosinning 2: „Natürlich wollten wir das Spiel gewinnen, doch der SV Eichenried hat von Beginn an stark gespielt und uns unter Druck gesetzt. Wir sind nicht gut gestartet, doch immerhin standen wir in der Abwehr sicher. Eichenried hatte mehr Spielanteile, ohne aber zu klaren Tormöglichkeiten zu kommen. Zweimal kam bei uns Marco Esposito frei zum Schuss, doch beide Schüsse gingen drüber. Nach dem Seitenwechsel kamen wir zunächst besser ins Spiel, ohne aber zu zählbaren Erfolgen zu kommen. Eichenried kam nach einer Stunde wieder auf, konnte aber kein Kapital daraus schlagen. Der Punktverlust war eigentlich nicht geplant, tut uns aber weniger weh als den Eichenriedern.“