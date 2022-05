SV Eichenried: Philipp Traa macht Liga noch spannender - 600 Zuschauer sehen Triumph gegen FCM

Das Tor des Tages: Der Eichenrieder Philipp Traa (2. v. l.) lässt Moosinnings Torwart Tobias Pfanzelt keine Chance. Maximilian Schmid (l.) und Georg Humplmair können nicht mehr eingreifen. © Christian Riedel

Die Entscheidung in der Kreisklasse ist vertagt worden. Mit einem 1:0 (1:0)-Sieg konnte der SV Eichenried im Gemeindederby beim FC Moosinning die Tabellenführung in der Kreisklasse zurückerobern.

Moosinning – So fällt die Entscheidung über den Aufstieg erst in den noch verbleibenden drei Spielrunden. Gefühlt die ganze Gemeinde war bei diesem Spiel „on Tour“, und so machten über 600 Zuschauer die Partie zu einem Fußballfest. Die Gäste konnten mit dieser für Kreisklassen-Verhältnisse doch ungewohnten Kulisse besser umgehen und zeigten sich von Beginn an bissig, während bei den Gelb-Schwarzen die Nervosität groß war.

Philipp Traa erzielt das goldene Tor für den SV Eichenried

Justin Bauer setzte über rechts eine erste Duftmarke, doch sein Schuss wurde eine Beute von Keeper Tobias Pfanzelt. Der war kurz darauf erneut zur Stelle, als ein Verteidiger einen Freistoß Richtung eigenes Tor verlängerte und der Nachschuss im Gewühl hängen blieb. Auf der Gegenseite hatte Eichenried wenig Mühe, die Moosinninger Offensivbemühungen zu verteidigen, da diese zumeist mit einem Fehlpass endeten.

Als sich beide Teams fast schon auf eine torlose Pause eingestellt hatten, schlug Eichenried zu. Die Moosinninger hatten die Situation über rechts fast schon geklärt, da schlug Stefan Adam eine weite Flanke nach innen. Philipp Traa stieg hoch und köpfte den Ball gegen die Laufrichtung zum 1:0 ein.

Daniel Daffner fliegt nach Rotbremse vom Platz

Moosinning kam mit mehr Schwung aus der Pause, und so richtig interessant wurde die Partie ab der 57. Minute. Marco Esposito hatte auf Thomas Auerweck durchgesteckt, doch auf dem Weg Richtung Tor holte ihn Daniel Daffner von den Beinen, der daraufhin vom guten Schiri Julian Schaub die Rote Karte erhielt. Glück hatte der Gast, dass der Schiri eine Tätlichkeit eines Eichenrieder Spielers direkt im Anschluss an die Aktion nicht gesehen hatte.

Die Moosinninger hatten nun zwar ein klares Übergewicht, spielten ihre Überlegenheit aber nicht gut zu Ende. So kam nur selten Gefahr vor dem Eichenrieder Tor auf. Stefan Erl setzte den Ball aus der Drehung um Zentimeter vorbei und forderte wenig später bei einem Zweikampf mit dem Keeper vergeblich Strafstoß, während Sebastian Michalak den Abpraller knapp am leeren Tor vor setzte. In der Schlussminute setzte sich Auerweck über links durch, fand für sein Zuspiel aber keinen Abnehmer in der Mitte. Letzte Chance vergeben. (KARL THUMBS)