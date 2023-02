Eichenrieder Niederlage: Schulterverletzung schockt Team

Von: Dieter Priglmeir

Sehr ersatzgeschwächt kassierte der SV Eichenried ein 0:4 beim SV Dornach. Nach gutem Start musste Yusuf Kaya verletzt ausgewechselt werden.

Eichenried – Der Verteidiger hatte sich im Zweikampf die Schulter ausgekugelt. „Danach haben wir den Faden verloren“, erklärt Trainer Stefan Huber die drei Gegentreffer zwischen Minute 20 und 24. „Da waren wir nicht gut sortiert.“ Danach lief es wieder besser.

In der zweiten Halbzeit hatte der Kreisligist Chancen, scheiterte dreimal frei vor dem Keeper. Zehn Minuten vor Schluss erhöhte Dominik Goßner per Kopf auf 4:0. Huber: „Das Ergebnis geht in Ordnung, weil auch Dornach noch Chancen hatte. Wir haben uns mit dem dezimierten Kader teuer verkauft.“ (pir)