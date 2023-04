Ein Torwart wird Trainer in Berglern: Leiner folgt auf Filippetti

Von: Tobias Fischbeck

Auf gute Zusammenarbeit: Florian Leiner (2. v. l.) und die SVE-Verantwortlichen Daniel Helmecke (l.) sowie Johann Kriegmair (r.) und Stefan Zott. Foto: Verein © Verein

Florian Leiner wird in der neuen Saison Trainer des Fußball-Kreisklassisten SV Eintracht Berglern sein. Das hat der Klub bekannt gegeben.

Berglern – Der derzeitige Torhüter des FC Erding tritt damit die Nachfolge des scheidenden Trainers Nino Filippetti an. Dieser hatte aus privaten und beruflichen Gründen seinen Abschied zum Saisonende angekündigt (wir berichteten).

Mit Filippetti verabschiedet sich auch dessen Co-Trainer Marcus Balbach in Richtung Moosen. SVE-Abteilungsleiter Stefan Zott bestätigte, dass es auch mit Balbach Gespräche gegeben habe, die Mannschaft als Cheftrainer zu übernehmen: „Die sportliche Leitung aber hat sich für einen kompletten Neuanfang entschieden.“

Mit dem Abschied von Filippetti und Balbach endet eine Erfolgsgeschichte in Berglern. Erst hatte Filippetti die Mannschaft vor dem Abstieg in die B-Klasse bewahrt und dann in der Kreisklasse etabliert. „Natürlich sind wir Nino sehr dankbar dafür, was er in den letzten fünf Jahren geleistet hat. Wir schätzen auch die Arbeit von Marcus sehr. Fachlich und menschlich passt das. Aber wir, von der Vereinsseite, wollten einen Neuanfang“ sagt Zott.

Balbach selbst bestätigt, dass er gerne in Berglern geblieben wäre. „Tatsächlich haben wir uns in der Kreisklasse gut gemacht. Die Erwartungshaltung auch von Teilen der Mannschaft ist, noch einmal ganz vorn mitzuspielen“, betont Balbach. Verschiedene Spieler hätten auch bei der Konkurrenz Begehrlichkeiten geweckt, sich aber dazu entschlossen, zu bleiben.

„Die liebäugeln vielleicht noch mit einem Aufstieg“, meint Balbach, der verrät, dass er zum SC Moosen wechseln und mit Spielertrainer Maxi Bauer zusammenarbeiten wird. „Derzeit ist es noch offen, wie wir uns vom Trainerteam her aufstellen“, sagt Balbach. „Ich freue mich dort auf eine neue Herausforderung, unabhängig von der Liga“ – wohlwissend, dass sich Moosen im Aufstiegskampf zur Kreisliga befindet.

SV Eintracht Berglern: Leiner soll Spieler entwickeln

In Berglern sei für Zott vordergründig, dass der Neu-Trainer Leiner weiter den Nachwuchs integriere und entwickle. In Dorfen aufgewachsen, arbeitete Leiner gemeinsam mit Volker Lippcke als Co-Trainer in Haag/Amper und in Mauern. Der 38-jährige Leiner wohnt bereits in Berglern und hat mit den Verantwortlichen beim FC Erding vereinbart, dass er in der Rückrunde nur noch eingesetzt wird, wenn er wirklich gebraucht wird.

Vorwiegend möchte Leiner bis zu seinem Amtsantritt in Berglern der Trainer-Konkurrenz besonders auf die Finger schauen. „Es ist ganz wichtig, dass ich meinen Horizont erweitere. Ich möchte auch in Berglern oft zusehen, damit ich nicht wo hinkomme, wo alles komplett neu für mich ist“, so Leiner, der bei der Firma Wurzer im Vertrieb tätig ist und schnellstmöglich auch den Trainerschein machen will. Als Torwart wolle er nur im Notfall aushelfen.

Von der Arbeit seiner Vorgänger in Berglern schwärmt auch Leiner. „Das ist ein Riesen-Erbe, weil Nino da echt etwas aufgebaut hat. Ich gehe euphorisch ran. Vielleicht lasse ich auch etwas anders spielen“, sagt der neue Coach, der selbst bis zur Bezirksliga kickte. Er schätze es, wenn die Mannschaft über 90 Minuten früh presse und den Gegner permanent unter Druck setze.

„Es kommt immer auf die Mannschaft und auch den Gegner an. Aber ich werde konditionell viel machen, das kann ich schon einmal sagen“. Zu seinen Trainervorbildern zählen der ehemalige Bundesligaspieler von 1860 München, Alexander Kutschera, oder auch Velibor Karalic. (Tobi Fischbeck)