„Seltsam, unglücklich und unverdient“– Eintracht Berglern gibt Zwei-Tore-Führung aus der Hand

Trotz 2:0-Führung verliert die Eintracht aus Berglern gegen den Aufsteiger aus Ottenhofen. © FuPa/Neumaier Franz

Dank einer tollen Moral und einer unglaublichen Aufholjagd gegen Eintracht Berglern hat Aufsteiger Ottenhofen den Klassenerhalt so gut wie in der Tasche.

Berglern – Zwei Spieltage vor Schluss hat die DJK sechs Punkte Vorsprung auf Forstern, das auf dem ersten Relegationsplatz liegt. Erst einmal sah es gar nicht nach einem Auswärtssieg aus. Nach sechs Minuten und einem Foul an Matteo Gumpold brachte Sebastian Herrmann die heimstarke Eintracht vom Elfmeterpunkt in Führung. Ottenhofens Martin Wiethaus scheiterte nach per Freistoß am Pfosten, prompt erhöhte Luca Wastian erhöhte mit seinem Schuss ins Kreuzeck auf 2:0 (43.).

Doch acht Minuten vor dem Ende wendete sich das Blatte. Nico Beikirch-Wehking verkürzte nach einer Berglerner Unachtsamkeit mit einem abgefälschten Schuss auf 1:2. Nur fünf Minuten später glückte Andreas Lechner der Ausgleich, als der Ball ebenfalls abgefälscht worden war. In der ersten Minute der Nachspielzeit traf Joker Felix Schreiner zum 3:2.

Für Berglern war es die zweite Heimniederlage der Saison. „Das war ganz seltsam, unglücklich und unverdient“, resümiert Berglerns Co-Trainer Marcus Balbach. „Bis zur 80. Minute sah alles fein aus.“ (fis)