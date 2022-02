Starker Berglerner Keeper: Thomas Bauer von Altenerding nur einmal überwunden

Schwer zu überwinden: Thomas Bauer. © SV Eintracht Berglern

Der SV Eintracht Berglern trotz der Offensive der SpVgg Altenerding. Dank des starken Torhüters Thomas Bauer stand am Ende ein Remis.

Altenerding – Mit einem 1:1-Remis trennten sich die die Kicker der SpVgg Altenerding von der Eintracht aus Berglern. Früh bot sich den Gästen durch Wolfgang Fischer eine klare Chance zur Führung, doch sowohl er als auf Altenerdinger Seite auch Tarik Mahjoub vergaben ihre Möglichkeiten. Nach 29 Minuten nutzte schließlich Michael Faltermaier einen individuellen Fehler der Veilchen zur Pausenführung des Kreisklassisten.

Im zweiten Durchgang erhöhten die Gastgeber den Druck, doch Torjäger Leart Bilalli hatte an diesem Abend kein Glück und scheiterte mehrmals am überragenden Berglerner Keeper Thomas Bauer, der dann bei einem Lattenschuss von Antonio Kavran auch das nötige Glück hatte. Chancenlos war er dagegen in der 69. Minute, als Niklas Weißer eine scharfe Hereingabe von Kavran zum 1:1-Endstand über die Linie drückte. Das nächste Testspiel bestreitet die SpVgg um 14.30 Uhr in Forstinning. (anh)