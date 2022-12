„Haben uns sofort etabliert“ – SV Erlbach blickt auf grandioses Jahr zurück

Von: Thomas Jank

Dem SV Erlbach gelang dieses Jahr der Aufstieg in die Bayernliga © IMAGO/Sven Leifer

Der SV Erlbach hat das erfolgreichste Kalenderjahr der Vereinsgeschichte hinter sich. Der Aufstieg gelang – jetzt ist der Klassenerhalt das Ziel.

Erlbach – Der SV Erlbach ist in der vergangenen Spielzeit nach fünf Jahren Landesliga in die Bayernliga aufgestiegen. Nach dem bitteren zweiten Platz in der Vorsaison spielte die Grabmeier-Elf eine bärenstarke Saison und wurde mit 17 Punkten Vorsprung Tabellenerster der Landesliga Südost. Auch in der aktuellen Spielzeit läuft es nach Plan. Die Mannschaft steht in der Bayernliga auf einem Nichtabstiegsplatz – mit einem Puffer von fünf Zählern auf den TSV 1865 Dachau.

Trainer Johann Grabmeier ist überaus zufrieden mit seiner Mannschaft: „Wir haben eine absolut starke Runde in der Landesliga gespielt und stehen auch jetzt voll im Soll.“ Sportlicher Leiter Ralf Peiß führt aus: „Unser Jahr war sehr gut. Der Aufstieg war ein gigantischer Erfolg und auch jetzt haben wir uns in der Bayernliga sofort etabliert.“

Jetzt geht der SV Erlbach in die verdiente Winterpause. Peiß gönnt den Jungs die Auszeit vom Fußball: „Die Jungs haben sich das verdient. Sie haben das ganze Jahr über gekämpft, auch die Schwächephase im Oktober überwunden. Im neuen Jahr wollen wir wieder voll reinstarten.“

SV Erlbach: Auftakt gegen Tabellenzehnten FC Deisenhofen

Ab Mitte Januar geht es für die Spieler dann aber wieder los, vorerst aber nur mit Individualtraining über die App B42. Darin sollen die Jungs zwei Wochen lang individuelle Einheiten durchziehen, um sich fit zu halten. Ab Ende Januar geht es dann auch wieder mit Teamtraining los. Rückrundenauftakt ist am 5. März gegen den Tabellenzehnten FC Deisenhofen.

Obwohl der SV Erlbach mit Hannes Sommer (zum TSV Kastl) und Nicolas Barth (zum SSV Eggenfelden) zwei talentierte Nachwuchsspieler verliert, sind keine Neuzugänge im Winter vorgesehen. Peiß hat „vollstes Vertrauen in die Mannschaft, mit dem aktuellen Kader den Klassenerhalt zu erreichen.“ Desweiteren stoßen zwei wichtige Säulen nach längerer Abwesenheit wieder zur Mannschaft. Bernd Eimannsberger, der 2022 wegen eines Kreuzbandrisses kein Spiel absolvieren konnte, ist wieder fit für die Rückrunde. Und auch Johannes Maier, Top-Torschütze der letzten Landesliga-Saison, ist wieder voll dabei. Der 29-Jährige verpasste die gesamte Hinrunde aufgrund von beruflichen Tätigkeiten.

SV Erlbach: Doppelspitze aus Ralf Peiß und Christoph Huber

Änderungen im Winter gibt es allerdings doch beim SV Erlbach. Mit Christoph Huber bekommt der Verein einen neuen sportlichen Leiter. Vorgesehen ist eine Doppelspitze mit Ralf Peiß. Die beiden werden „ganz eng zusammenarbeiten“, so Peiß. Er führt weiter aus: „Klar müssen wir da am Anfang eigentlich alles zusammenmachen, damit der Christoph da einen Einblick in unsere Vereinsstruktur bekommt. Noch weiß er ja noch nichts über die Abläufe in unserem Verein.“

Mit der neuen Führungskonstellation will der SV Erlbach die Leistungen aus dem Kalenderjahr bestätigen. Der Klassenerhalt ist ganz klar das Ziel, Peiß weiß aber auch, dass „die Mannschaft jedes Spiel an ihre Grenzen gehen muss, um Punkte mitzunehmen. Es wird nicht leicht, aber ich glaube fest an das Team und bin überzeugt, dass wir die Liga halten können.“ (Thomas Jank)