Eitting zu Gast beim SV Zustorf - Die Hausherren laden zum Abstiegskrimi ein

Teilen

Do bleibst! Dominik Dorsch stoppt Eichenkofens Jesse Tauber. Tom Kaiser (r.) beobachtet die Situation. © Riedel

Nach dem letzten Strohhalm greifen. Die Reserve des FC Eitting fährt zum Auswärtsspiel nach Zustorf. Die Gastgeber wollen ihre Chance nutzen und einen Sieg einfahren.

Regionalliga: 1. FC Nürnberg U23 - FV Illertissen: SR Thomas Berg (TSV Landshut Auloh) mit SRA Ilirjana Morina (FSV Landau) und Rico Spyra (TSV 1862 Erding).

Landesliga: 1. FC Sonthofen - 1. FC Garmisch-Partenkirchen: SR Manuel Müller (TSV St. Wolfgang) mit SRA Martin Grasser (VfB Forstinning) u8nd Georg Weber (SpVgg Neuching). VfB Durach - SC Olching: SR Torsten Wenzlik (TSV Velden) mit SRA Philipp Eisenmann (SRG München Süd) und Dominik Dersein (SpVgg Markt Schwaben). SpVgg Lam - TSV Kareth-Lappersdorf: SR Rico Spyra (TSV 1862 Erding) mit SRA Gerhard Ferlisch (SpVgg Altenerding) und Sean O’Regan (TSV 1862 Erding).

Bezirksliga: TSV Rohrbach - SpVgg Kammerberg: SR Christian Schunke (FC SF Schwaig) mit SRA Julian Bauer (SC Kirchasch) und Knut Friedrich (TSV Wartenberg).

Kreisliga: FC GW Ingolstadt - FC Fatih Ingolstadt: SR Florian Neubert (FC Finsing) mit SRA Johannes Hermansdorfer (FC Moosinning) und Robert Maier (SC Wörth). DJK Ingolstadt - TSV Baar-Ebenhausen: SR Noar Aliu (SpVgg Altenerding) mit SRA Sean O’Regan (TSV 1862 Erding) und Jakob Huber (SpVgg Altenerding). TSV Moosburg Neustadt - FC Eitting: SR Muharrem Yildiz (SV Hohenlinden) mit SRA Lars Leier (FC Langengeisling) und Robert Maier (SV Wörth).

Austauschspiele: TSV Baierbach - TV Geisenhausen: SR Florian Felkel (FC Moosinning). SV Gündelkofen - SC Bruckberg: SR Christian Trompke (SpVgg Altenerding). SG Istanbul Moosburg - SV Oberhaindlfing: SR Uwe Ketzer (FC Lengdorf). (kb)

Dezimiertes Schlusslicht

A-Klasse 7 SV Zustorf - FC Eitting 2 (Fr., 19 Uhr) – Nach dem letzten Strohhalm will der Gastgeber greifen, wenn es diesen Freitag gegen die zweite Garde des FC Eitting geht: „Rein tabellarisch ist Eitting für uns greifbar, weshalb wir endlich punkten müssen“, sagt Zustorfs Trainer Dominik Dorsch. Immerhin kehren mit Manuel Reiter und Stefan Weiß zwei wichtige Akteure in den Kader zurück. Die Personalsituation sei dennoch angespannt. Ganz anders sieht es beim FCE aus, der mit voller Kapelle anreist. Zudem verstärkt Marcel Güll aus der Kreisliga-Mannschaft die Mannschaft. Gegen ein „wohl tief stehendes Team“ zählt laut Eittings Coach Christian Westermair nicht allein deshalb nur der Sieg: „Wir hoffen, am Samstag auf der Hochzeit unseres Spielers Maxi Klinger die drei Punkte feiern zu können.“ Tipp: 1:3 (vs)