Liganeuling schlägt Favorit Alburg deutlich

von Ilies Mebarki

Die Frauenmannschaft des SV Neufraunhofen überrascht zu Saisonbeginn. Gleich am ersten Spieltag konnte man den klaren Favoriten aus Alburg deutlich und verdient mit 4:0 besiegen.

Gleich den ersten Dreier holte sich der SV Neufraunhofen im ersten Spiel der Bezirksoberliga-Saison gegen den FC Alburg. Obwohl die Gäste als klarer Favorit galten, ging der SVN als Liganeuling selbstbewusst in die Partie und erspielte sich bereits in der Anfangsphase gute Torchancen. Bereits in der 14. Minute fiel das 1:0 für den SVN: eine Hereingabe von Elisabeth Bauer wurde ins eigene Tor abgefälscht. Dennoch blieb der FC Alburg zunächst spielbestimmend, konnte sich aber aufgrund einer starken Defensivleistung aller Spielerinnen keine klaren Chancen herausarbeiten.

Nach der Pause setzte Neufraunhofen den Gegner stark unter Druck, das Spiel fand fast ausschließlich in der Hälfte des FC Alburg statt. Nach einem Pfosten- und einem Lattentreffer fiel in der 58. Minute das erlösende 2:0. Bauer setzte sich auf der Außenbahn durch, spielte quer auf Sina Tomandl, die bloß noch einzuschieben brauchte. Im Anschluss blieben weitere gute Chancen ungenutzt. Dann traf Nicole Neudecker mit einem tollen Schuss zum 3:0 (80.) und markierte nach einer Ecke sogar noch den 4:0 Endstand (85.).

Trainer Felix Schäfer meint: „ Wir haben die Partie mit hohem Druck begonnen und frühzeitig die Führung übernommen. Wir konnten über weite Strecken der Partie unser Leistungspotential abrufen. Das war jedoch erst der Anfang der Saison, in der noch viele Aufgaben auf uns warten. Wir werden hart trainieren, um nächstes Wochenende wieder fit und gewappnet zu sein. Da werden wir auf den FC Ergolding treffen, die definitiv ein heißer Kandidat für die Meisterschaft sind. Wir werde unser Bestes geben, um auch in diesem Spiel wieder punkten zu können.“