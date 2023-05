SV Saaldorf vergeigt Moosinnings Chance auf die Relegation

Teilen

Moosinning kann am letzten Spieltag nicht mehr um den Aufstieg mitspielen. © Christian Riedel

FC Moosinning hat mit der Niederlage beim SV Saaldorf keine Chance mehr auf die Relegation. Zudem hat sich auch noch Kapitän Volkmar schwer verletzt.

Saaldorf/Moosinning – Mit einer 1:4 (1:1)-Niederlage beim SV Saaldorf hat sich der FC Moosinning einen Spieltag vor Saisonende aus dem Kampf um den Aufstiegsrelegationsplatz verabschiedet. Dabei spielten die Gelb-Schwarzen fast eine Stunde lang eine starke Partie, doch drei Kontertore innerhalb von fünf Minuten machten die Moosinninger Hoffnungen jäh zunichte.

Noch viel schwerer aber wiegt die Knieverletzung von Kapitän Johannes Volkmar, der im Rasen hängen blieb und mit Verdacht auf Kreuzbandriss vom Platz musste.

Die Partie begann denkbar schlecht, denn keine zwei Minuten waren gespielt, da versenkte SVS-Torjäger Michael Hauser den Ball zum 1:0. Moosinning war aber nicht lange geschockt, sondern nahm das Heft in die Hand. Mit klug vorgetragenen Kombinationen, aber auch mit Unterstützung des Windes kamen die Gelb-Schwarzen immer wieder gefährlich vor das Saaldorfer Tor. Und in der 11. Minute durften die Moosinninger jubeln. Maxi Lechner war im Strafraum von den Beinen geholt worden, und Georg Ball verwandelte den fälligen Elfmeter zum 1:1.

Früher Rückstand, schneller Ausgleich – doch dann der Dreifachschlag von SVS

Die große Chance zur Führung vergab in der 42. Minute Florian Jakob, der nach Flanke von Lechner am Fünfmeterraum frei zum Schuss kam, den Ball aber übers Tor setzte. Zwei Minuten später flankte Jakob von der anderen Seite, doch köpfte David Kamm knapp am rechten Dreieck vorbei.

Auch in Halbzeit zwei ging es flott weiter. Felix Großschädl scheiterte nach einem Freistoß an FCM-Torwart Aaron Siegl, die darauf folgende Ecke köpfte Christoph Voitswinkler knapp vorbei. Auf der anderen Seite tauchte Thomas Auerweck auf links allein vor dem Tor auf, schob das Leder aber knapp rechts vorbei. Und nur zwei Minuten später schoss Kamm aus kurzer Distanz freistehend drüber.

Ab der 55. Minute aber folgten die schwärzesten fünf Moosinninger Minuten der gesamten Saison. Zunächst drückte Großschädl die Kugel zum 2:1 über die Linie (55.). Drei Minuten später schloss Johannes Hafner einen Konter zum 3:1 ab, und wiederum nur zwei Minuten danach erhöhte Hauser auf 4:1. Als in der 73. Minute Volkmar mit einer Knieverletzung vom Platz musste, war das Spiel nur mehr Nebensache. Am Spielstand änderte sich nichts mehr. (th)