SV Schalding-Heining gegen TSV Buchbach LIVE: Beendet der TSV seine Sieglos-Serie?

Von: Paul Ruser

Wann gelingt dem TSV Buchbach der erste Sieg seit Anfang November 2021? Das Trainerduo Andreas Bichlmaier (links) und Marcel Thallinger ist weiterhin geduldig. © FuPa / Wolfgang Zink

Der TSV Buchbach ist am Samstag (14.00 Uhr) beim abstiegsbedrohten SV Schalding-Heining zum Duell der Regionalliga Bayern zu Gast. Wir berichten im Live-Ticker.

Der TSV Buchbach wartet seit 13 Spielen auf einen Sieg. Schalding-Heining steht mit dem Rücken zur Wand.

Das Hinspiel in Buchbach gewannen die Gastgeber dank zweier Tore von Thomas Winklbauer mit 2:0.

Schalding-Heining/Buchbach - Am Samstagmittag kommt es zur Partie zwischen dem SV Schalding-Heining und dem TSV Buchbach. Oder anders formuliert, zum Duell sieglos gegen sieglos. Denn die Gastgeber aus Schalding-Heining gewannen im Kalenderjahr 2022 aus elf Regionalliga-Partien nur ein einziges. Davon kann man in Buchbach nur träumen: Der TSV holte den letzten Dreier Anfang November des vergangenen Jahres. Tabellarisch traf es die Gäste nach einer starken Hinrunde aber nicht so stark wie den Gastgeber. Mit 29 Punkten schwebt der SV auf dem vorletzten Tabellenplatz - und in akuter Abstiegsnot. Ein Heimsieg am Samstag ist Pflicht. Der Rückstand auf einen Abstiegs-Relegationsplatz beträgt fünf Punkte, ans rettende Ufer ist es ein Zähler mehr.

Auf der Gegenseite wird der TSV um die Punkte kämpfen. Mit dem aktuellen Trend - nur vier gewonnene Punkte seit Anfang November - ist der Kurs klar: das Regionalliga-Schiff ist am Sinken. Den kompletten Untergang aus der vierthöchsten Spielklasse Deutschlands können die Schützlinge von Andreas Bichlmaier und Marcel Thallinger aber noch selbst abwenden. Gegen den Vorletzten SV Schalding-Heining könnten die Vorzeichen nicht besser sein, das letzte Spiel seiner Männer gibt Marcel Thallinger Hoffnung: „Wir haben am Mittwoch gegen den FC Bayern II ein gutes Spiel gezeigt, und hatten sogar die besseren Chancen, konnten aber leider kein Tor erzielen. Aber die Leistung macht Mut. Gegen Schalding wird das ein komplett anderes Spiel. Schalding wird wohl massiv verteidigen, ich gehe davon aus, dass wir mehr Ballbesitz haben werden. Schalding ist auf ihrem Platz immer unangenehm zu bespielen. Wir wollen aber den ersehnte Dreier holen und endlich den Deckel auf diese Saison machen.“ (Paul Ruser)