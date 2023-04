„Das war quasi ein Nicht-Angriffspakt“: Kuriose Partie zwischen Walpertskirchen und Taufkirchen

Immer einen Schritt voraus war der FC Moosinning. Hier ist Marco Bertsch vor dem Eittinger Benedikt Beierl am Ball. Foto: Christian Riedel © Christian Riedel

In der Kreisliga Donau/Isar 2 war an diesem Ende einiges los. Walpertskirchen gewinnt in einem turbulenten Spiel gegen Taufkirchen. Eitting musste einen Rückschlag hinnehmen.

TSV Eching – SV Eichenried 0:1

Für eine faustdicke Überraschung, die aber laut Eichenrieds Trainer Stefan Huber gar keine war, sorgte der SVE, der dem TSV Eching die erst vierte Saisonpleite zufügte. „Ich weiß um die Qualität meiner Mannschaft“, resümierte Huber hinterher, „leider bringen wir diese zu selten auf den Platz“.

Vor allem offensiv blieben die Echinger, anders als gewohnt, etwas blass. Nur einmal kam Co-Trainer Stefan Karl nach einer Flanke von Matthew Atkinson in aussichtsreicher Position zum Kopfball, doch Eichenrieds Keeper Jakob Krütten parierte bärenstark. Auf der anderen Seite hatte der SVE mehrmals Chancen in aussichtsreicher Position, vergab aber ebenfalls überhastet, wie Philipp Traa und Jeremy Bauer.

Den Siegtreffer leitete schließlich ein Echinger Fehler ein: Nach einem eigenen Freistoß vertändelten die Hausherren das Leder im Spielaufbau, Eichenried reagierte blitzschnell, und so schloss Joker Traa sicher ab (72.). „Am Ende des Tages haben wir verdient gewonnen“, so Huber weiter. „Und es war ein immens wichtiger Sieg.“

TSV Allershausen – FC Lengdorf 2:1

Mit einer unglücklichen Niederlage abfinden mussten sich die Lengdorfer Kicker. „Wir haben zwar mehr für das Spiel getan und hatten sehr viel investiert“, grämte sich FCL-Vize Dietmar Fischer, „aber im letzten Drittel waren wir nicht konsequent genug“. Für Fußballästheten war die Partie eh nichts, am Ende waren die Hausherren den Tick cleverer und hatten „die besseren Chancen“, wie Fischer weiter zugab.

Eine davon nutzte der TSV im ersten Durchgang zur Führung, nach einer abgewehrten Ecke landete das Leder bei Lukas Zainer, der den Ball in den Winkel schlenzte. Ansonsten gab die Partie wenig Hochkaräter her, dennoch egalisierte Lengdorf zunächst nach dem Wechsel: Nach einem Gestochere im Strafraum hatte Bernhard Heilmeier den Ball ins Netz befördert (49.).

Die individuelle Klasse von Marc Gundel entschied denn nach gut einer Stunde die Partie. Allershausens Neuzugang zirkelte einen Freistoß über die Mauer ins Tor (66.).

FCA Unterbruck – TSV Wartenberg 2:2

Nur mit einem Zähler ging’s für Wartenberg nach dem Gastspiel im Ampertal heim an die Strogen. „Besser wia nix“, resümierte Sprecher Thomas Rademacher, „wir haben uns den Punkt aber redlich verdient“. Zunächst mussten die Hausherren in einem kämpferisch ganz starken Spiel einem Rückstand hinterherlaufen, Michael Reischl hatte einen direkten Freistoß quasi mit dem Pausenpfiff in die Maschen gezimmert (44.).

Nach dem Wechsel drehte Unterbruck die Partie: Erst vollstreckte Andi Hohlenburger ein feines Nefzger-Zuspiel (75.), ehe Matthias Hayer, der zuvor schon in der Zweiten Mannschaft getroffen hatte, für den vermeintlichen Siegtreffer sorgte (82.).

Doch Wartenberg gab nicht auf und kam in Überzahl, nach doppelter Zeitstrafe für Unterbruck, noch zum Ausgleich durch Dominik Bleicher. Nachdem Maxi Kronseders Schuss noch geblockt werden konnte, legte Markus Pöppel überlegt auf. „Heute war vieles Zufall“, analysierte Rademacher weiter.

Die dickste Chance der Partie hatte Jakob Taffertshofer bereits in der ersten Minute, als Wartenbergs Offensivmann an die Querlatte schoss.

SV Walpertskirchen – BSG Taufkirchen 4:1

Ein turbulentes Spiel erlebten die Zuschauer in Walpertskirchen. Es lief die 80. Spielminute, als das Match kurz vor dem Abbruch stand. Nicht aber, weil Schiedsrichter Carlo Sette Angst um einen geordneten Fortgang der Partie haben musste, sondern weil die BSG kurz davorstand, nur noch mit sechs Mann auf dem Platz zu stehen – zu wenig für die offiziellen Regularien des BFV. Was war passiert?

Die Taufkirchener waren am Sonntag mit nur zwölf Mann nach Walpertskirchen gereist. Warum? Dazu hatte BSG-Coach Thomas Bachmaier eine eigene Meinung. Dazu aber gleich mehr. Irgendwann musste der Gäste-Spielertrainer frühzeitig verletzt runter, ihm folgten im zweiten Durchgang schließlich drei weitere Akteure, unter anderem mit muskulären Problemen oder Verletzungen. Zu diesem Zeitpunkt führte der SVW bereits 4:1, das Spiel war entschieden.

Thomas Heilmeier hatte die Gäste zwar in Führung geschossen (21.), doch in Überzahl drehten Philipp Weber und Christian Käser jeweils mit einem Doppelpack die Partie.

Doch dann drückte Taufkirchen personell der Schuh: Um aber weitere Sportgerichts-Verfahren zu vermeiden, einigten sich die beiden Kapitäne mit dem Unparteiischen darauf, das Match ohne weitere Treffer und quasi im Stillstand zu Ende zu spielen. „Das war quasi ein Nicht-Angriffspakt“, berichtete SVW-Coach Josef Heilmeier. „Mir wär’s lieber gewesen, wir hätten die drei Punkte anders geholt.“

Den Taufkirchenern dagegen fehlten die Worte. Erstens, weil sich Fabian Aigner bei einem unglücklichen Sturz Elle und Speiche gebrochen hatte. Zweitens aber wegen des Verhaltens des SVW. „Am Samstag um 21 Uhr hat’s noch geheißen, dass das Spiel abgesagt wird“, sagte Bachmaier.

Am Sonntag hieß es schließlich: Die Partie findet statt. Das Match der Walpertskirchener Zweiten war wegen der Platzverhältnisse abgesagt worden. Das Ergebnis sei, auch ob der schweren Verletzung, hinterher zweitrangig. Man hatte sich eigentlich auf die Absage eingestellt gehabt, so Bachmaier weiter: „Ich sage nicht viel dazu, ich kapiere das einfach nicht.“

FC Moosinning 2 – FC Eitting 3:1

Rückschlag für den FC Eitting im Kampf um den Relegationsrang. „Am Ende war’s ein cleverer Sieg für uns“, freute sich dagegen Moosinnings Spielertrainer Benedikt Thumbs. In die Karten spielte den Hausherren auch die extrem frühe Führung.

Marco Esposito hatte in der ersten Minute einen passgenauen Freistoß aus 20 Metern in den Winkel gezimmert. Und der Tabellenzweite legte nach: Nach einem Fehlpass von Eittings Felix Zehetmaier schaltete ein Moosinninger blitzschnell und bediente Manuel Gröber, der sicher zum 2:0 abschloss (26.).

Die Messe war gelesen? Nicht ganz. Zunächst hätten beide Teams rund um den Seitenwechsel einen Handelfmeter zugesprochen bekommen müssen, dann schließlich reagierte Johannes Lenz nach einem Getümmel im Moosinninger Strafraum am schnellsten und traf zum 1:2-Anschluss (60.).

Eitting blieb auch in der Folge dran, hatte mehr Spielanteile, ohne aber wirkliche Großchancen zu kreieren. Für die Entscheidung sorgte Gröber, als er nach einem feinen Henneberger-Zuspiel von der Seite nur noch einzuschieben brauchte (75.). „Wir konnten uns heute auf unsere Stärken verlassen und haben deswegen nicht unverdient gewonnen“, so Thumbs weiter. (Matthias Spanrad)