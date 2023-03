Walpertskirchen in allen Belangen überlegen: Verdienter Sieg gegen enttäuschende Eittinger

Großen Gesprächsbedarf hatten die beiden Teams mit Schiedsrichter Florian Menacher. Foto: Eicke Lenz © Eicke Lenz

In einem kampfbetonten Spiel behielt der bestens eingestellte SV Walpertskirchen mit 2:0 Toren verdient die Oberhand beim FC Eitting.

Eitting – Von der ersten Minute an bestimmten die hoch motivierten Gäste das Spiel. Sie liefen die Abwehr hoch an, setzten den FCE schon bei der Spieleröffnung unter Druck und spielten bei eigenem Ballbesitz schnell und schnörkellos nach vorne.

So kamen sie schnell zu Möglichkeiten. Nach einer Viertelstunde entwischte Christian Käser aus abseitsverdächtiger Position der Eittinger Abwehr, umkurvte Torwart Noah Mpatsios, doch der zurückgeeilte Lucas Bruckbeck konnte noch vor der Torlinie zur Ecke klären. Auch bei zwei Ecken rettete der aufmerksame FCE-Verteidiger vor einschussbereiten Gäste-Angreifern.

Nach einem eher unabsichtlichen Handspiel in der Eittinger Abwehr gab es Strafstoß, aber Käser traf nur das Aluminium. Wenig später hatte der FCE Glück, dass ein durchgebrochener Gästestürmer wegen einer Abseitsstellung zurückgepfiffen wurde.

Eitting stellte sich allmählich auf die Spielweise der Gäste ein, kam aber selbst kaum zu Abschlüssen. Nach einem Foul schied Fredi Neudecker verletzt aus. Mit seinem Freistoßkracher scheiterte Kapitän Christoph Härtl an Torwart Thomas Pfanzelt.

Auf der Gegenseite prüfte Käser Keeper Noah Mpatsios, der den Ball im Nachfassen unter Kontrolle brachte. Wenig später bewies der Walpertskirchener Sturmführer Cleverness, als er gegen Eittings Verteidiger Johannes Lenz nachsetzte und den Ball zur Gästeführung ins lange Eck setzte (45.). In der Nachspielzeit ging Luca Fellermeier einem langen Ball nach, der eigentlich schon verloren schien, weil Verteidiger und Torwart näher standen. Beim Eittinger Abwehrversuch prallte der Ball von Fellermeiers Stiefel aber ins Tor.

Auch wenn Eitting in der zweiten Halbzeit mehr Elan entwickelte, kontrollierte der Gast die Partie, weil er weiterhin die Mehrzahl der Zweikämpfe gewann.

Farbig wurde das Spiel in den Schlussminuten. Nach einem Foul, das der Unparteiische per Pfiff unterbrach, attackierte ein Walpertskirchener, der das Foul begangen hatte, nochmals Eittings Verteidiger Marcel Güll. Zur Überraschung der Eittinger Bank kam der Übeltäter ohne Rote Karte davon.

Die aber erhielt dafür wenig später Walpertskirchens Thomas Hötscher, als er bei einem Tackling einem Eittinger spektakulär in die Parade fuhr, dabei aber den Ball spielte. Wegen vieler Verzögerungen bei den Auswechslungen ließ der Unparteiische über sechs Minuten nachspielen, was dem Eittinger Lucas Bruckbeck auch eine Rote Karte einbrachte, als er im Zweikampf zwar den Ball traf, was der Unparteiische anders auslegte.

Stimmen zum Spiel

Josef Heilmeier, Trainer des SV Walpertskirchen: „Es war ein verdienter Sieg. Wir haben die Räume eng gemacht, sind motiviert in die Zweikämpfe gegangen und hatten auch klare Möglichkeiten. Die zwei Tore kurz vor der Pause haben uns gut getan. Auch hier war das energische Nachsetzen entscheidend. Es war klar, dass die Eittinger in der zweiten Halbzeit kommen mussten, aber auch in dieser Zeit haben wir das Spiel bestimmt. Wir freuen uns sehr, dass wir als erste Walpertskirchener Mannschaft in Eitting gewonnen haben. Ich hoffe sehr, dass unser Vereinswirt dies zu schätzen weiß.“

Thomas Zellermeyr, Trainer des FC Eitting: „All die Tugenden, die Walpertskirchen auf den Platz brachte, ließen wir vermissen. Nach dem Sieg in der Vorwoche war ich überzeugt, dass wir ein gutes Spiel abliefern. Das war nicht der Fall. Im Mittelfeld wurde nur gestanden und zugesehen, wie der Gegner auftrumpft. Nur Maximilian Gröppmair lieferte eine gute Partie ab, alle anderen Spieler kamen nicht ins Spiel, und deshalb war der Sieg der Walpertskirchner völlig verdient.“ (Eicke Lenz)