Nachbarduell in der Kreisliga: FC Lengdorf tritt beim SV Walpertskirchen an

Von: Helmut Findelsberger

Kampf um jeden Zentimeter: SV Walpertskirchen tritt am Mittwochabend zum Nachbarduell an. © Alfred Brumbauer

Zum Nachholspiel der Fußball-Kreisliga 2 empfängt der SV Walpertskirchen heute um 19 Uhr den FC Lengdorf.

Walpertskirchen – Was gab es zwischen den rund sieben Kilometer auseinanderliegenden Clubs schon für packende und unterhaltsame Duelle. „Mir ist es recht, dass gleich wieder ein Spiel ansteht“, sagt Lengdorfs Spielertrainer Gianfranco Soave. Nach der Niederlage gegen Moosinning 2 ist für ihn klar, „dass wir vieles wieder gutmachen, aber auch verlieren können“.

Sein Blick geht in der Tabelle nach unten, „denn der erste Relegationsplatz ist nur vier Punkte entfernt“. Bastian Fischer fehlt nach seiner Verletzung vom Sonntag. „Ich musste ohne Aufwärmen rein und bin auch nicht voll einsatzfähig“, schränkt Soave noch ein.

„Wir waren wirklich gut und haben jetzt wieder Abstand nach unten“, blickt Walpertskirchens Trainer Josef Heilmeier auf den 2:0-Sieg in Eitting zurück. Trainiert wurde gleich am Montag, „und in so einem Hochgefühl machte auch das Schneetreiben keinem was aus“.

Mit David Kressierer ist ein Neuer dabei, der aus Kirchasch zu seinen Freunden aus Nachwuchszeiten wechselte und zuletzt inaktiv war. „Auf der Bank werden wieder viele 18-Jährige sitzen, denn einige Arrivierte müssen die Zweite unterstützen“, so Heilmeier. Wegen Kapitän Tom Hötschers Roter Karte hofft er, „dass es nur ein Spiel Sperre wird“. (fi) Tipp: 1:1