A-Klasse kompakt: Walpertskirchen verlässt die Abstiegszone – Langengeisling verliert an Boden

Mit vereinten Kräften verteidigen die Eichenkofener (rot; v. l.) Nelson Pones und David Lutzny gegen die Erdinger (schwarz; v. l.) Oliver Holley, Thomas Hertel und Jonas Hennig – aber letztlich vergebens. © Günter Herkner

Durch den 3:2-Sieg im Reserve-Duell gegen den RW Klettham befreit sich der SV Walpertskirchen vorerst aus der Abstiegszone. Die weiteren Ergebnisse der A-Klasse Donau/Isar 7 im Überblick.

FC Eitting II – FC Finsing III 4:1

Zwar ging die Finsinger Dritte nach elf Minuten und einem Eittinger Abwehrfehler durch Erhard Huber 1:0 in Führung. Nur zwei Minuten später reagierten die Gastgeber und kamen durch Sebastian Simmet zum 1:1. Doch nach einer Viertelstunde musste Eittings Trainer Matthias Kugler bereits zweimal verletzungsbedingt wechseln.

Louis Limmer aber drehte in der 21. Minute das Spiel, nach Vorlage von Manuel Obermaier, und brachte Eitting 2:1 in Führung. Fünf Minuten vor der Pause musste Eittings Simmet mit Gelb-Rot vom Platz. Doch die Sportfreunde bewiesen große Moral: Manuel Obermaier erhöhte nach einer schönen Einzelleistung auf 3:1 (66.), und Patrick Biener machte elf Minuten vor dem Ende mit dem 4:1 alles klar. „Ich bin sehr zufrieden, auch wie meine Mannschaft nach dem Platzverweis aufgetreten ist. Das war ein recht wichtiger Sieg für uns“, jubelte Kugler.

SV Walpertskirchen II – Rot-Weiß Klettham II 3:2

Starker Auftritt von Walpertskirchen. Nach einigen vergebenen Chancen der Gastgeber ging zunächst das Team aus der Herzogstadt durch Jakob Triefelder mit dem ersten Schuss aufs Tor in Führung (39.). Doch in der 42. Minute traf Franz Maier zum haltbaren und glücklichen 1:1-Ausgleich.

In der 71. Minute musste Walpertskirchens Simon Wölfinger mit der Ampelkarte vom Platz, und Klettham ging nur zwei Minuten später durch Florian Förg 2:1 in Führung. Diesmal machte SVW-Torhüter Lukas Weinhuber keine gute Figur. Spätestens jetzt rechnete keiner mehr mit den Gastgebern.

Doch mit ganz viel Moral und Andreas Stangl kam der SV acht Minuten vor dem Ende nach einer Ecke zum 2:2. Erneut Stangl sorgte in der 86. Minute mit einem Schuss aus 20 Metern für den 3:2-Siegtreffer. „Endlich hatten wir einmal das Glück auf unserer Seite. Normalerweise ist das immer anders“, resümierte SVW-Trainer Hans Kleemann.

SpVgg Eichenkofen – FC Erding 3:4

Marco Steinberg erzielte die frühe Führung für den Gastgeber nach starker Einzelaktion (6.). David Gärtner besorgte den schnellen Ausgleich nach einem Fehlpass im Aufbauspiel (11.). Dann lief Erdings Andre Mazic frei aufs Tor zu und erzielte das 2:1 (32.). Mit dem Halbzeitpfiff stellte Steinberg nach einem schnell ausgeführten Freistoß mit seinem zweiten Treffer alles wieder auf Anfang (45.).

Kurz nach der Pause ging Erding durch Ludwig Scheidl, der aus 16 Metern traf, erneut in Front (47.). David Lutzny chippte die Kugel zum 3:3 ins Netz (53.), aber Philipp Gref markierte mit einem Schuss aus 20 Metern den Siegtreffer für Erding (78.). Eichenkofens Trainer Matthias Kurz haderte mit zwei Offensivfouls, die seiner Meinung nach zwei Gegentreffern vorausgegangen waren.

SV Hörlkofen – FC Langengeisling II 2:2

Hörlkofen musste den frühen Nackenschlag hinnehmen, weil bei einem Freistoß der Gäste die Zuordnung nicht stimmte und Moritz Wiesheu den Ball am Fünfer flach ins Eck schieben konnte (6.). Dann aber fand die Böning-Elf besser ins Spiel. Nach einem Angriff über die linke Seite ließ Lukas Sickan einen Gegenspieler aussteigen und verwandelte sehenswert ins lange Eck (14.).

Franco Casco drehte die Partie. Der Argentinier wurde von Korbinian Nußrainer angespielt und traf aus fünf Metern zum 2:1 für den HSV (59.). Nach einem Ballverlust kassierten die Hausherren allerdings durch Martin Linz, der sich im Eins-gegen-Eins gegen den Torwart behauptete, noch den Ausgleich (70.). Nach einer Rangelei wurde Langengeislings bereits gelbvorbelasteter Stefan Obermaier mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen (76.).

FC Schwaig II – SG Buch/Forstern 2:1

Schwaigs Zweite fand laut Pressesprecher Rainer Hellinger zunächst gut in die Partie und hätte schon früher in Führung gehen können. Das 1:0 fiel allerdings erst kurz vor der Pause. Max Modlmayr wurde mit einem Pass in die Spitze in Szene gesetzt und verwandelte zur verdienten Führung (45.).

Kurz nach dem Wechsel erhöhte Maurice Altermann auf 2:0, nachdem er von der linken Seite nach innen gezogen war und den Ball ins Eck geschlenzt hatte (47.). Das 1:2 markierte Antonio Matijevic per strittigem Foulelfmeter (60.). „Anschließend rannten die Forsterner natürlich nochmal an. Sie kamen aber nicht mehr wirklich zu zwingenden Chancen“, sagte Hellinger. (fis/fro)

Abgesagt

worden ist das Spiel FC Moosinning 2 – SpVgg Neuching.