SV Walpertskirchen bekommt „Watschn“ im Testspiel gegen den SC Baldham-Vaterstetten

Von: Dieter Priglmeir

Nur zweiter Sieger waren meist Sebastian Schönberger (l.) und seine Walpertskirchener Teamkollegen. © (SRO)

Der SV Walpertskirchen kassiert im ersten Vorbereitungsspiel eine 0:6-Niederlage gegen den SC Baldham-Vaterstetten. Trainer Heilmeier macht sich dennoch keine Sorgen.

Walpertskirchen/Vaterstetten – Recht gelassen nahm Walpertskirchens Trainer Sepp Heilmeier die 0:6 (0:3)-Niederlage beim Bezirksligisten SC Baldham-Vaterstetten hin: „Für uns war es das erste Vorbereitungsspiel, die Baldhamer sind schon in der dritten oder vierten Woche. Man hat gemerkt, dass die schon weiter sind.“

Vor allem hat der Bezirksligist mit dem Ex-Hallbergmooser Gediminas Sugzda einen Trainer, der sehr viel Schwung in seine Mannschaft bringt. Das 6:0 war bereits die dritte Partie gegen einen Kreisligisten. „Unsere Stürmer haben in der Hinrunde selten getroffen und konnten so an ihrem Selbstvertrauen arbeiten.“ 13 Mal netzte der abstiegsgefährdete Bezirksligist in drei Tests ein, 20 Mal in 17 Ligapartien.

Sugzda hatte wenig Kritikpunkte. Die defensive Dreierkette um Florian Holzapfel, Adrian Joszt und Michael Reiter ließ Walpertskirchens Goalgetter Christian Käser kaum zur Entfaltung kommen. Und vorne tankten die Angreifer Marko Mikac (33.), Roman Krumpholz (35.), Nelson Rook (52.) und allen voran der „sehr mannschaftsdienliche“ Dreierpacker Alpay Özgül (36./75./87.) mit ihren Treffern tatsächlich reichlich Selbstvertrauen. Der dicke Wermutstropfen: Nach einem gewöhnlichen Zweikampf verletzte sich Baldhams Mittelfeldmann Moritz Willer am Knie – Verdacht auf Kreuzbandriss.

In Walpertskirchen ist die Klatsche längst abgehakt. „Wir hatten sehr viele Ausfälle“, erklärt Heilmeier. Insgesamt zehn Spieler aus seinem Kader habe er nicht zur Verfügung gehabt. Die Gründe: „Einige sind noch verletzt oder fehlten pandemiebedingt, andere waren ein letztes Mal noch beim Skifahren“, erklärt der Coach.

„Die Jungs, die auf dem Platz waren, haben sich tapfer gewehrt“. betont Heilmeier. Zudem musste auch noch Keeper Thomas Pfanzelt verletzt raus, und auch ein Feldspieler sei umgeknickt, „so dass ich mit zwei Ersatzleuten auskommen musste“. Nach einer harten ersten Trainingswoche sei der Mannschaft die Kraft ausgegangen. „Dann kommt es eben immer häufiger zu Ungenauigkeiten. Der Gegner hat das dann auch schonungslos aufgedeckt, dass wir noch nicht so weit sind.“ Letztlich wertete es Heilmeier „als gute Traininingseinheit. Wir haben gesehen, woran wir noch arbeiten müssen.“ Er habe aber auch Gutes gesehen, fügt er hinzu. „Vor dem 2:0 hatten wir zwei tausendprozentige Chancen, die wir leider nicht nutzen konnten.“ Die Mannschaft habe, so lange es ging, gut dagegengehalten. Deutliche Ergebnisse gebe es in der Vorbereitung immer mal – „und zwar in jede Richtung. Dafür sind Tests da. Da machen wir uns nicht verrückt“. (pir/bj)