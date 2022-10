Entscheidung in letzter Sekunde: Erster Dreier für den SV Wörth

Teilen

Die Entscheidung in letzter Sekunde: Lukas Maier (M.) trifft in der 7. Minute der Nachspielzeit zum 3:2 für Wörth. Lengdorfs Torwart Johannes Preis ist machtlos, Simon Nußrainer kommt zu spät. Foto: Eicke Lenz © Eicke Lenz

Mit einer Riesenüberraschung endete das Kreisligaspiel zwischen dem SV Wörth und dem FC Lengdorf.

Wörth – Eigentlich das gesamte Spiel war der Gast aus Lengdorf die überlegene Mannschaft, musste sich aber mit 2:3 (0:1) geschlagen geben, weil Wörth effektiver war. In der 6. Minute gab es einen Freistoß für die Platzherren. Liam Fitzpatrick schoss den Ball knapp neben dem rechten Pfosten zum 1:0 ins Tor. Es spielte eigentlich nur Lengdorf, doch richtig gefährlich wurde es nicht, denn die Pässe und Flanken ließen die nötige Präzision vermissen. Doch dann wurde der Druck stärker. Bei einem Zweikampf im Wörther Strafraum ging Lengdorfs Torjäger Martin Lechner zu Boden, doch der Schiedsrichter ließ weiterspielen.

Weitere Chancen hatten die Lengdorfer, teils nach wirklich guten Spielzügen, aber auch zufällig – doch der Ausgleich wollte nicht fallen. Zehn Minuten vor der Pause kam FCL-Torjäger Martin Lechner acht Meter vor dem Wörther Tor frei zum Schuss, doch auch diesen Schuss wehrte Torwart Korbinian Becker ab. Auch FCL-Spielertrainer Franco Soave konnte sich nicht durchsetzen.

Nach der Pause kam der richtige Ansturm der Lengdorfer, die nun den Ball gut in den eigenen Reihern laufen ließen. Unnötige Zweikämpfe wurden vermieden, es wurden die freien Mitspieler gesucht und gefunden, und so wurde die Wörther Abwehr müde gespielt. Der Ausgleich lag mehrmals in der Luft. Martin Lechner lief allein aufs Tor zu, doch statt zu schießen, passte er in die Mitte, und der Ball ging an Freund und Feind vorbei ins Aus.

Lengdorf ist dominanter, SV Wörth effizienter

Besser machten es die Wörther mit einem blitzsauberen Konter, den Nessim Mahsas nach einer knappen Stunde Spielzeit zum 2:0 abschloss. Doch Lengdorf zeigte Moral und Durchsetzungsvermögen. Florian Spielberger traf zum Anschluss (73.) und Tobias Lechner fünf Minuten später zum hochverdienten 2:2. In der Folge hatte Lengdorf weiter Chancen im Minutentakt mit Kopfbällen im Fünfmeterraum und zwei Freistößen von Soave, die Becker abwehren konnte.

In der Nachspielzeit sah Wörths Diart Tahiri die Ampelkarte wegen Spielverzögerung. Wörths Bujav Dmogkava und der Lengdorfer Fabian Herbst gerieten wegen eines Einwurfs auf der Seitenlinie aneinander, wurden handgreiflich und sahen beide die Rote Karte. Das geschah in der 5. Minute der Nachspielzeit. Das Spiel ging weiter und endete mit einem klassischen K.o. für die bessere Mannschaft – den FC Lengdorf. Doch das war Lukas Maier völlig egal, als er nach den Hinausstellungen einen Alleingang startete und allein vor dem FCL-Tor Glück hatte, dass der abgefälschte Ball über die Linie kullerte (97.). (fcf)

Stimmen zum Spiel

Franco Soave, Spielertrainer FC Lengdorf: „Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Wir haben einfach viel zu viele wirklich gute Torchancen liegen gelassen. Hinzu kommt, dass uns in der ersten Halbzeit nach Foul an Martin Lechner ein klarer Strafstoß verweigert wurde. In der turbulenten Schlussphase hatten wir dann noch genügend Möglichkeiten, um das 3:2 zu machen und verteidigen dann den letzten Angriff wie Jugendspieler, die gerade alles alles andere im Kopf haben. Hinzu kam auch noch Wörths vorzüglicher Keeper, der gleich mehrere meiner gut geschossenen Freistöße großartig abwehrte.“

Peter Bongers, Spielertrainer SV Wörth: „Wir haben uns gewissenhaft auf das Spiel vorbereitet und dann im Spiel auch die Gelegenheit genutzt. Wir gingen früh in Führung, was unserem Spiel guttat. Wir haben einfach alles reingeworfen und hatten auch Glück bei der einen oder anderen Chance der Lengdorfer. Wir haben gegen Ende unserer Spielweise Tribut zollen müssen. Lengdorf hatte dann sogar noch Chancen zum 3:2, das wir dann aber mit unserem allerletzten Angriff gemacht und so den Spielverlauf auf den Kopf gestellt haben.“