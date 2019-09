SV Wörth gegen FC Lengdorf: Das Duell der Vereinsphilosophien

Bunte Truppe empfängt verschworenen Haufen

von Redaktion Erding schließen

Der Kreisliga-Zweite SV Wörth gastiert am Sonntag um 15 Uhr bei Tabellenführer FC Lengdorf. Die Begegnung ist mehr als nur ein Spitzenspiel.

VON MAYLS MAJURANI

Wörth– Es ist auf den ersten Blick ein Aufeinandertreffen von zwei unterschiedlichen Vereinsphilosophien.

Ein herkömmlicher Amateurfußballer wechselt in seiner Karriere gefühlt zehnmal den Verein. Außer er spielt beim FC Lengdorf. Die Truppe von Trainer Gianfranco Soave besteht fast ausschließlich aus Eigengewächsen und One-Club-Mans, also Spielern, die für keinen anderen Verein aufliefen.

Beim SV Wörth sieht die Mannschaft schon eher nach höherem Amateurfußball aus: Eine bunte Truppe, in der es fast keinen aus der eigenen Jugendabteilung gibt. Doch die Statistik ist nicht gleich die Realität.

Der Wörther Abteilungsleiter Heinrich Hundsnurscher erklärt: „Wir haben auch einige Wörther wie etwa Lorenz Becker. Die waren in der Jugend woanders, um höherklassig spielen und lernen zu können.“ Aber im Grunde seien sie alle Wörther. Wo man die Jugend verbringt, spiele deshalb keine Rolle. Im Herrenalter seien sie alle zum Heimatverein gekommen.

Aber auch alle dazu geholten Spieler seien miteinander befreundet. „So kommen unsere Transfers zustande“, erzählt Hundsnurscher, „das ist wie ein großer Freundeskreis. Die Jungs locken quasi ihre Kumpel zu uns. Und bisher hat’s jedem gefallen.“ Man kann also sagen: Beide Vereine leben von der eigenen Jugend – nur eben auf unterschiedliche Art und Weise.

Aber wie schafft es der FCL fast ohne Transfers zu bestehen? „In den letzten Jahren haben wir eine sehr erfolgreiche Jugendarbeit geleistet, und das zahlt sich eben aus“, meint Anton Bauer. Er ist Abteilungsleiter in Lengdorf und weist auch auf die Problematik von angeworbenen Spielern hin: „Es gibt kein Geld bei uns. Da ist es natürlich schwierig, weil vor allem junge Leute in der Ausbildung oder im Studium ein bisschen was dazu verdienen wollen.“

Apropos Studenten: „Die, die wir haben, fehlen öfter mal. In der Rückrunde macht einer ein Auslandssemester. Der fällt dann komplett aus“, erzählt der Lengdorfer. Deshalb sei es auch eine Überlegung wert, ob man im Winter ein paar Spieler dazuholt.

Aktuell trennen zwei Punkte den SV Wörth von der Tabellenspitze. Ob sie am Sonntag die Plätze tauschen werden? „Wir werden nicht nach Lengdorf fahren, und versuchen zu verlieren“, sagt Hundsnurscher.“ Der momentane Tabellenstand solle aber auch nicht täuschen, meint der Wörther: „Letztes Jahr haben wir eine starke Rückrunde gespielt und nehmen diesen Schwung noch mit.“ Aber: „Wir müssen realistisch bleiben. Wir wissen, was wir können. Mit der oberen Tabellenhälfte wären wir am Ende zufrieden.“

Überrascht über die eigene Situation an der Spitze ist auch sein Lengdorfer Kollege Bauer: „Am Anfang der Saison wären wir mit Platz vier oder fünf auch zufrieden gewesen. Jetzt stehen wir ganz oben.“ Doch die letzte Saison habe gezeigt, dass nicht einmal 30 Punkte für den Klassenerhalt reichen könnten. Der SV Vötting ging vergangenes Jahr mit 31 Punkten in die Relegation und dann runter in die Kreisklasse.

Gegen die Wörther erhofft sich Bauer einen Dreier: „Heimspiele müssen wir gewinnen. Oder zumindest nicht verlieren.“ Die jetzige Form sei dabei natürlich ein Vorteil: „Das ist eine alte Fußballregel: Wenn man Erster ist, hat man öfter Glück, als die anderen.“