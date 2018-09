SV Wörth: Dreimal geführt, dreimal kassiert

Nur Unentschieden gegen Rot-Weiß Klettham

von Eicke Lenz schließen

Dreimal hatte der SV Wörth geführt, doch dreimal glich Rot-Weiß Klettham im Duell der Kreisliga-Aufsteiger aus. Am Ende hieß es 3:3.

Ein Spiel auf Augenhöhe lieferten sich die beiden Aufsteiger RW Klettham und SV Wörth, das mit einem gerechten 3:3 endete. Eitel Sonnenschein herrschte nach dem Spiel freilich nicht, „denn beiden Mannschaften nützt ein Punkt wenig“, wie es Wörths Trainer Sebastian Held nach dem Spiel ausdrückte. Zu gern hätte Held einen Dreier mitgenommen, der durchaus möglich war. Denn dreimal lagen die Wörther vorne und führten bis zur Schlusminute 3:2, ehe Thomas Greckl nach toller Vorarbeit seines Bruders Christoph per Beinschuss ausglich.

Bereits in den Anfangsminuten gingen die Wörther in Führung: Florian Rupprecht bereitete den Treffer von Marco Esposito mustergültig vor. Danach konnten sich die Gäste zurückziehen und sich auf ihre kompromisslose Abwehr verlassen. Kletthams Thomas Greckl wurde mehrmals gelegt. Die Fouls wurden aber nur geahndet, eine Karte blieb meist aus. Ganz ging die Rechnung der Wörther nicht auf. Zwar war ihr Torhüter Lukas Becker bei Direktschüssen von Thomas Greckl und Daniel Karamatic auf dem Posten, doch Sekunden vor der Pause schafften die Kletthamer doch noch den Ausgleich: Eine Ecke spielten sie auf die Sechzehnerlinie zurück, und Karamtic versuchte einen Direktschuss, den Alexander Baumann im Fünfmeterraum ins eigene Tor abfälschte.

Gleich nach der Pause spielten die Wörther wieder offensiver, und Florian Rupprecht besorgte nach schnellem Antritt und präzisem Torschuss ins lange Ecke in der 49. Minute die erneute Führung. Doch diese hielt nicht lange, denn nach einer zu kurz abgewehrten Ecke fiel der Ball Thomas Greckl vor die Füße. Mit einem strammen Schuss unter die Latte besorgte der Torjäger den erneuten Ausgleich.

Wörth war vor allem mit Kontern über den schnellen Jan Riedler gefährlich, der von Kletthams Abwehr nie in den Griff zu bekommen war. Er bereitete auch die erneute Führung vor: Mit schnellem Antritt setzte er sich am rechten Flügel durch, und seinen Pass in die Mitte verwertete Lukas Maier, der vom kurz zuvor eingewechselten Michael Kaifel kaum gestört wurde.

In den letzten 30 Minuten ließ sich Wörth zurückfallen, blieb aber mit Kontern, meist über Riedler, der ein ums andere Mal der Abwehr davonlief, sehr gefährlich. Nur das entscheidende 4:2 gelang dem Gast nicht. Klettham gab nie auf. Immer öfter schaltete sich Christian Greckl ins Angriffsspiel ein, und bei einer dieser Aktionen fiel dann noch der Ausgleich. Christian Greckl lief vom Mittelfeld aus die Wörther Abwehr an, wurde nicht gestellt und verschärfte das Tempo. Als die SV-Defensive das erkannte und ihn aufhalten wollte, spielte Greckl den Ball zu seinem Bruder Thomas, der aus kurzer Distanz abzog und durch die Beine von Torwart Lorenz Becker zum 3:3 traf.