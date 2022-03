Wörth soll heller leuchten - SVW-Mitglieder votieren für LED-Flutlicht und Tribünenbau

Keiner ist dagegen: Die Mitglieder des SV Wörth stimmen für die Investitionen. © Vroni Vogel

In einer Mitgliederversammlung des SV Wörth stimmten die Anwesenden für den Bau einer Tribüne und für die Umstellung der Flutlichtanlage auf LED.

Wörth - Breite Zustimmung für ein besseres Fluchtlicht und eine Sporttribüne samt Kreditaufnahme des Wörther Sportvereins: In der dafür anberaumten Mitgliederversammlung am Mittwochabend im Sportheim holte SVW-Chef Adi Hundhammer per Akklamation das Votum der Anwesenden ein. Einstimmig plädierten die Anwesenden für die Umstellung der Flutlichtanlage auf LED mit einem Kostenvolumen von 56 400 Euro.

Zum Bau der Tribüne mit Kosten von maximal 145 000 Euro und einer Kreditaufnahme von bis zu 45 000 Euro gab es einige wenige Enthaltungen.

„Wenn wir sie jetzt nicht bauen, bauen wir sie nie.“

Laut dem technischen Leiter Wolfgang Engel sei ein Puffer einkalkuliert und zu hoffen, dass die Tribüne weniger koste. Engel: „Wenn wir sie jetzt nicht bauen, bauen wir sie nie.“

Die Gemeinde hatte per einstimmigem Beschluss eine 50-prozentige Förderung mit einer Deckelung auf 72 500 Euro zugesichert und sich bereit erklärt, für den Vereinskredit zu bürgen (wir berichteten). Weshalb der SV Wörth trotz solider Finanzlage einen Kredit mit einem „sehr günstigen Zinzsatz“ auf zehn Jahre bei der Sparkasse Erding-Dorfen aufnehmen wolle, begründete Hundhammer damit, dass sich der Verein „nicht blank“ machen und finanzielle Spielräume behalten wolle.

Der Kredit soll mit 400 Euro monatlich zurückgezahlt werden, und es gebe eine Sondertilgungsmöglichkeit von 2500 Euro jährlich. Man rechne jährlich mit Werbeeinnahmen von rund 3000 Euro. 18 500 Euro Eigenleistung seien vorgesehen.

SV Wörth startete Crowdfunding für die neue Tribüne - weitere Spenden folgen

Außerdem startete der SVW für die Tribüne erfolgreich ein Crowdfunding mit der VR-Bank. 10 000 Euro waren das Ziel, über 12 000 Euro seien bereits erreicht, gab 2. Vorsitzende Robert Maier als Projektleiter bekannt.

Ein Dankeschön richtete der Verein an den Hörlkofener Firmenchef Robert Karl, der kurz entschlossen 3700 Euro gespendet habe, um die 10 000 Euro voll zu machen und den „Wunschbetrag“ zu erreichen. „Das war sehr schön“, kommentierte Hundhammer und bedankte sich bei allen Unterstützern des Crowdfundings. Mit den öffentlichen Geldern werde man sparsam umgehen, versicherte der SVW-Chef.

Die Umstellung der Flutlichtanlage werde ausschließlich über Zuschüsse und die gemeindliche Förderung finanziert, sagte Hundhammer, der auf ein gewisses „Restrisiko“ verwies. Die Zusagen lägen zwar vor, doch man wisse nicht, wann die Fördergelder fließen würden. Der Verein habe eventuell in Vorleistung zu gehen.

Hundhammer war sehr stolz auf dieses Projekt, das „nachhaltig und umweltbewusst“ sei. Angesichts der zu erwartenden hohen Strompreise sei die Umstellung auf LED-Technik umso wichtiger. (Vroni Vogel)