Wörth will den ersten Sieg – auch der Gegner kriselt

Von: Helmut Findelsberger

Im Sommer aus Eitting gekommen: Peter Bongers hofft auf seinen ersten Sieg mit dem SV Wörth. © FC Eitting

Bereits am Freitagabend eröffnet der SV Wörth mit dem Heimspiel gegen den TSV Allershausen den neunten Spieltag in der Kreisliga 2. Spielbeginn ist um 19 Uhr.

Wörth – Mit zwei mageren Punkten leuchtet in Wörth auf Tabellenplatz 14 die Rote Laterne. Kommen jetzt die Spiele, in denen gepunktet oder am besten gewonnen werden muss, um den Anschluss nicht zu verlieren. Denn nächsten Freitag geht’s zum lediglich zwei Zähler besser dastehenden SV Kranzberg.

Peter Bongers, der selbst spielt und zusammen mit Lorenz Becker das Trainergespann bildet, „möchte auf die Jungs nicht noch zusätzlichen Druck ausüben, den haben wir Trainer“. Eine Forderung hat er sehr wohl: „Sie müssen endlich wieder mehr das umsetzen, was wir ihnen vorgeben. Und dass sie es können, haben sie in Unterbruck bewiesen“. Das war am vierten Spieltag mit einem 2:2 bei Hohlenburger & Co.

Dann kam Corona, ein Spiel musste abgesagt, andere mit Notbesetzungen bestritten werden. David Maier, Paul Notka, Mohammad Alhaji sowie Urlauber Lukas Maier fehlen noch. Ob alle anderen gegen Allershausen, das zuletzt zweimal verloren hat, schon bei 100 Prozent sind, weiß Bongers auch nicht zu sagen. Tipp: 1:0 für Wörth (fi)