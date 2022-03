Taufkirchen gegen Eitting: Schnelle Führung für die Gäste - zwei Konter entscheiden das Spiel

Dicke Chance: In dieser Szene scheitert Eittings Tobias Herrmann an BSG-Keeper Niklas Guttenberger. Später legt er dann aber das Tor zum 2:0 auf. © Eicke lenz

Taufkirchen bleibt gegen Eitting ohne Erfolg. Die Gäste gingen erst durch einen Handelfmeter in Führung. Zwei Gegenangriffe besiegeln letztendlich das Ergebnis.

Taufkirchen – Mit einem verdienten 3:0 (1:0)-Sieg bei der BSG Taufkirchen revanchierte sich der FC Eitting erfolgreich für das 0:1 in der Vorrunde. Ein früher Handelfmeter nach nur sechs Minuten, den die Platzherren als „sehr, sehr hart“ empfanden, spielte den Gästen in die Hände. Dean Naxera war in den BSG-Strafraum eingedrungen. Sein halbhoher Pass sprang an die Hand eines Abwehrspielers. Schiedsrichter Stefan Gomm entschied sofort auf Strafstoß. Fredi Neudecker nahm genau Maß, über den linken Innenpfosten sprang der Ball ins Tor. Es war eine kalte Dusche für die Platzherren, die Minuten zuvor nach einer Flanke von Dominik Keuter durch Thomas Götzberger eine gute Kopfballchance gehabt hatten.

Eitting überließ den Platzherren das Mittelfeld und ließ sich nicht aus der Reserve locken. Taufkirchen versuchte es mit weiten Diagonalbällen, was auch zu Halbchancen führte, doch Eitting gewann hinten die entscheidenden Zweikämpfe – und erarbeitete sich seinerseits weit bessere Möglichkeiten. Tobias Herrmann wurde von Spielertrainer Markus Weber im Fünfmeterraum bedient, brachte aber den Ball nicht im Tor unter. Auf der Gegenseite warf sich Lukas Petermeier in einen Schuss von Thomas Hamburger. Und bei einem Konter rettete Eittings Torwart Christoph Kressierer vor dem anstürmenden Daniele Eibl in letzter Sekunde.

Eitting handlungsschneller und kaltschnäuziger

Nach dem Seitenwechsel kam die BSG nochmal. Dreimal wurde Keuter auf der linken Seite in Szene gesetzt, doch verhinderten erst Christoph Härtl, dann Max Gröppmair und auch noch Michael Pech Schlimmeres. Spätestens jetzt war klar, dass den Gastgebern die beiden Torjäger Andre Huber und Matthias Loher an allen Ecken und Enden fehlten.

Wie man schnell und einfach Tore erzielt, zeigten dann die Eittinger, die nach einem Taufkirchener Foul im Mittelfeld, den Freistoß blitzschnell ausführten und über die linke Seite in den Strafraum eindrangen. Der Ball kam zu Herrmann in halbrechter Position, der zu Neudecker passte. Mit links traf dieser in lange Eck (63.).

Der Treffer war die endgültige Entscheidung, denn Taufkirchen Stürmer hatten an diesem Tag keine Durchschlagskraft. Kurz vor Schluss startete der Gast einen erneuten Konter gegen die entblößte Abwehr der BSG. Der Ball kam zu Florian Huber, der den herauslaufenden Torwart Niklas Guttenberger überlief und zum 3:0 traf. (Eicke Lenz)

Stimmen zum Spiel

Franz Schlossnikl, Präsident der BSG Taufkirchen: „Die Eittinger haben sich den Sieg verdient, weil sie in der Abwehr gut agiert haben und auch nach vorne Ideen hatten. Wir waren in der Offensive viel zu harmlos und konnten das Fehlen von Torjäger Andre Huber nie kompensieren. Natürlich spielte die frühe Elfmeterentscheidungund und das Tor eine Rolle. Eitting konnte abwarten, während wir vergeblich anrannten. Schon in der ersten Halbzeit hatten die Gäste zwei weitere klare Möglichkeiten, wir waren eigentlich noch gut bedient mit nur einem Tor Rückstand. Wir hatten zwar in der zweiten Halbzeit mehr Spielanteile, doch der notwendige Druck fehlte einfach.“ Markus Weber, Spielertrainer des FC Eitting: „Nach den weniger guten Leistungen zuletzt haben wir diesmal in Taufkirchen überzeugt und verdient gewonnen. Das frühe Elfmetertor durch Fredi Neudecker hat uns Sicherheit gegeben. Wir haben in der Defensive nur sehr wenig zugelassen und hatten mit Torwart Christoph Kressierer einen starken Rückhalt, der bei der einen oder anderen kritischen Situation richtig reagiert hat und so auch zum Sieg beitrug. Das Spiel war lange Zeit nur deshalb offen, weil wir gute Möglichkeiten liegen gelassen haben. Mit zwei guten Kontern haben wir rechtzeitig die Weichen auf Sieg gestellt und uns die drei Punkte geholt.“