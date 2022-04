Taufkirchen geht die Kraft aus

Von: Helmut Findelsberger

Gleich fällt das 0:1: BSG-Keeper Lukas Loher (3. v. r.) wird dieser Flankenball durch die Hände rutschen, und Mathias Holzer abstauben. Der Torschütze ist nicht auf dem Bild, dafür aber (v. l.) Fabian Aigner, Tobias Schediwy, Florian Thieme, Maximilian Gebhard, Tobias Lechner, Jannik vom Hofe und Simon Nußrainer. © Dominik Findelsberger

KREISLIGA 0:3-Niederlage gegen geduldige Lengdorfer

Taufkirchen – Buchstäblich mit dem letzten Aufgebot musste sich die BSG Taufkirchen am Mittwochabend dem FC Lengdorf 0:3 (0:1) geschlagen geben. Spritziger und energischer auftretend, merkte man an den Gästen an, wie sehr sie nach der 1:2-Schlappe gegen den Tabellenletzten TSV Moosburg diesen Sieg brauchten.

In den ersten 45 Minuten war es ein offener Schlagabtausch. Die beste Einschussmöglichkeit hatte BSG-Stürmer Daniele Eibl. Nach schnellem Angriff missglückte ihm der Schuss etwas, so konnte FCL-Keeper Lukas Hibler per Fußabwehr klären. Dessen Gegenüber Lukas Loher passierte bei einem hohen Eckball ein verhängnisvolles Missgeschick. Das Leder glitt ihm aus den Händen, und Mathias Holzner staubte nach sieben Minuten zum 1:0 ab.

Auf beiden Seiten lagen bis zur Pause Treffer in der Luft. Im Strafraum einschussbereit zu Fall gekommen, forderte Lengdorfs Martin Lechner vergeblich einen Elfer. Nach einem weiten Ball zwang Eibl den FCL-Schlussmann erneut zu einer Glanztat. Das war’s dann aber mit den Offensivaktionen der personell gehandicapten BSG.

Dominik Keuter hatte beim Aufwärmen auch noch passen müssen. Der junge Kilian Fleck musste so von Beginn an ran. Gegen Lengdorf 2 hatte er tags zuvor 90 Minuten in der Zweiten gespielt, ebenso wie die später eingewechselten Florian Held und Felix Uellenberg. Nach 54 Minuten war Fleck erlöst – nur war dies mit Gelb-Rot ein weiterer Nackenschlag.

Klare Tormöglichkeiten ließen auch auf Lengdorfer Seite noch auf sich warten. Dafür wurden so ab der 60. Minute die Zweikämpfe immer knackiger. Lengdorf schaltete dann Richtung BSG-Tor einen Gang hoch. Gegen Bernhard Heilmeier konnte Loher noch klären, und Tobias Lechners Schuss war ein Verteidiger-Bein im Weg. Mit einem Doppelschlag in der 69. und 70. Minute machten Martin Lechner mit sattem Schuss und Spielertrainer Gianfranco Soave, der nach weitem Ball den Keeper überlupfte, alles klar.