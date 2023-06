Einteilung der unteren Fußball-Ligen ist raus: Alle freuen sich auf Taufkirchen

Von: Dieter Priglmeir

Kreisliga, wir kommen: Ganz Moosen freut sich auf die neue Saison. © Michalek

Nach der Saison ist vor der Saison. Der Bayerische Fußballverband hat ganze Arbeit geleistet und schon die komplette Gruppeneinteilung für die unteren Klassen im Kreis Donau/Isar parat.

Erding – Bis 19. Juni können die Vereine noch dagegen Einspruch einlegen, aber das dürfte kaum passieren, denn echte Härtefälle gibt’s diesmal nicht. Kein Team aus dem Kreis Freising ist in den Erdinger Kreis- und A-Klassen eingeteilt.

Besonders spannend dürfte heuer die Kreisliga werden. Das sieht auch Andreas Heilmaier so. „Wir freuen uns wirklich sehr darauf, denn es sind neun Landkreisvereine dabei, so dass es fast jede Woche spannende und attraktive Derbys gibt.“ Ein einziges Highlight herauszupicken fällt dem Fußballchef der SpVgg Altenerding schwer. „Die Derbys gegen Walpertskirchen und Eitting, aber auch das Duell gegen den FC Finsing gehören sicherlich zu den Höhepunkten, aber wir freuen uns auf jedes Spiel.“

Einen eindeutigen Meisteraspiranten sehe er nicht, „wobei ich Walpertskirchen durch die vielen starken Spieler aus der A-Jugend sicherlich zum Favoritenkreis zähle. Eitting hat sich auch sehr verstärkt und wird wohl auch vorne mitspielen. Aber auch der FC Finsing, der ja in der Kreisliga immer um den Aufstieg in die Bezirksliga kämpft, wird wieder ein Wort um den Aufstieg mitsprechen.“ Aus dem Freisinger Kreis zählt Heilmaier den SVA Palzing und den TSV Allershausen zu den Mitfavoriten. „Echt schade“, findet es der Altenerdinger, „dass es Taufkirchen in der Relegation noch erwischt hat, denn ein Derby zwischen der BSG und Moosen hätte der Liga wohl noch das Sahnehäubchen aufgesetzt“.

Moosen baut auf die Euphorie

Statt der BSG vertritt nun der SC Moosen Taufkirchen in der neuen Liga. Dessen neuer Co-Trainer Marcus Balbach bedauert, dass es kein Gemeindederby gibt. „Dazu hätte es auch in der Relegation kommen können, nun treffen wir uns auch nicht in der Liga.“ Er freue sich aber „auf die neue Liga, mehr Spiele und bessere Gegner“. Der Plan des Kreisliga-Neulings: „Wir möchten die Aufstiegseuphorie mitnehmen und werden alles dafür tun, um über dem Strich zu bleiben.“ Die Mannschaft freue sich vor allem auf die Duelle gegen den SC Kirchasch, „gegen den der SC schon in der A- und Kreisklasse packende und stets faire Duelle hatte“. Ebenso spannend könne es gegen den FC Lengdorf werden, „bei dem mein Spezl Mathias Holzner Sportlicher Leiter ist“, so Balbach. Für ihn sind auch unbekannte Gegner aus dem Landkreis Freising durchaus ein Highlight. Zu den Top-Favoriten zählt Balbach den FC Moosinning 2. den FC Finsing und Mitaufsteiger SpVgg Altenerding, der bekanntlich in den vergangenen zwei Jahren durch A- und Kreisklasse förmlich durchgestürmt ist.

Erst Jürgen Klopp, jetzt die BSG

Ein Höhepunkt jagte zuletzt den nächsten beim FC Hörgersdorf. Zuerst erhielt das Team von der Heimatzeitung den Preis der Redaktion mit motivierenden Worten von Liverpool-Coach Jürgen Klopp. Dann machten Felix Stocklauser und Co. durch den 3:0-Sieg beim Konkurrenten FC Fraunberg den Aufstieg perfekt.

Und jetzt winken den Hörgersdorfern Spiele gegen die BSG Taufkirchen. „Wir hatten meines Wissens noch nie ein Punktspiel gegen die BSG“, sagt Vorsitzender Korbinian Gruber, „zumindest nicht in den vergangenen 50 Jahren“. Alle fiebern jetzt schon auf das „Gemeinde-Duell auf Augenhöhe“ hin. Titelfavorit ist für ihn neben der BSG noch das neue Team FC Herzogstadt.

FCL-Reserve freut sich auf die Stadtderbys

Auch der FC Langengeisling 2 hat sich den Meistertitel auf den letzten Drücker geholt: durch ein furioses 2:0 gegen den FC Neufahrn. FCL-Coach Sebastian Held freut sich auf die Derbys gegen die Erding-Klettham-Connection FC Herzogstadt und gegen den FC Türkgücü Erding. Und ein Punktspiel zwischen den „Geisling Amateuren“ und der BSG Taufkirchen habe es noch nie gegeben. „Besondere Spiele sind für mich persönlich gegen meinen Heimatverein TuS Oberding, wo ich selber aktiv war und meine Trainerkarriere begann.“ Held bedauert aber, „dass wir nur 13 Teams in der Gruppe sind, denn ein spielfreies Wochenende stört immer den Saisonverlauf“.

Wiedersehen mit dem FC Inning

Nach acht Jahren endlich wieder zurück in der A-Klasse ist der FC Grünbach. Vorsitzender Jürgen Petermeier ist mit der Einordnung in die A-Klasse 8 zufrieden und zuversichtlich: „Wir denken, dass wir in dieser Gruppe die Klasse halten. Wir versuchen jedenfalls unser Bestes.“ Als Highlight-Spiele sieht er die Partien gegen den FC Inning, „da dieser direkt ums Eck liegt, und zum anderen das Spiel gegen den SV Walpertskirchen, da wir eine gemeinsame Jugendmannschaft haben und sich die Spieler teilweise untereinander gut kennen“. Den FC Inning sieht er neben dem FSV Steinkirchen als Favorit. (Dieter Priglmeir)

Die Einteilung

Kreisliga 2

TSV Allershausen, SpVgg Altenerding, SV Eichenried, FC Eitting, FC Finsing, SC Kirchasch, SV Kranzberg, FC Lengdorf, FC Moosburg, SC Moosen/Vils, FC Moosinn. II, SVA Palzing, FCA Unterbruck, SV Vötting-Weihenstephan, SV Walpertskirchen.

Kreisklasse 4

SV Eintracht Berglern, FC Türk Gücü Erding, FC Finsing II, FC Forstern, FC Herzogstadt (Klettham), FC Hörgersdorf, FC Hohenpolding, FC Langengeisl. II, TuS Oberding, DJK Ottenhofen, BSG Taufkirchen, TSV Wartenberg, TSV St. Wolfgang.

A-Klasse 7

SpVgg Altenerding II, SpVgg Eichenkofen, FC SpFr. Eitting II, FC Fraunberg, FC Finsing III, SG Hörlkofen/Wörth, FC Herzogstadt II (Kletth. II), SpVgg Langenpreising, FC Moosinning III, SpVgg Neuching, SG Reichenkirchen, FC Spfr. Schwaig II, TSV Wartenberg II.

A-Klasse 8

SG Buch/Forstern II, TSV Dorfen II, FC Grünbach, TSV Grüntegernbach, FC Inning, TSV Isen, FC Lengdorf II, SC Moosen/Vils II, FSV Steinkirchen, TSV Aspis Taufkirchen, SV Walpertskirchen II, TSV St. Wolfgang II.

B-Klasse 5

SV E Berglern II, SV Eichenried II, SG Erding/Klettham, FCTürkgücü Erding II, TSV Grüntegernbach II, FC Hohenpolding II, SC Kirchasch II, TuS Oberding II, DJK Ottenhofen II, FSV Steinkirchen II, BSG Taufkirchen II, TSV Aspis Taufkichen II.

C-Klasse 3

SpVgg Engelbrechtsmünster II, SV Fahlenbach II, SV Geroldshausen II, SV Ilmmünster II, SV Niederlauterbach II, Türk. SV Pfaffenhofen II, VfB Pörnbach II, HSV Rottenegg II, ST Scheyern III, SpVgg Steinkirchen II, FC Unterpindhart II.

C-Klasse 4 SV Dietersheim II, FC Moos-Eittingermoos, FC Türkgücü Erding III, Vatanspor Freising, VfR Haag/Amper II, SV Hohenkammer II, SV Langenbach II, SC Massenhausen II, FC Mintraching II, FC Moosburg III, TSV Moosburg/N. II, SC Oberhummel II, SV Vötting-W. III.