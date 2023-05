„Das ist nicht menschenwürdig“: Taufkirchner Grüne lehnen Flüchtlingsunterkunft an Karwendelstraße ab

Von: Carina Ottillinger

Eine Containerunterkunft, ähnlich wie hier im Landschaftspark bei Neubiberg, soll auch in Taufkirchen errichtet werden. © Robert Brouczek/Archiv

Die Taufkirchner Grünen-Fraktionsvorsitzende Gabi Zaglauer-Sowboda ist gegen eine Unterkunft für Geflüchtete am äußersten Rand des Taufkirchner Gewerbegebiets.

Taufkirchen - Die Grünen reagieren damit auf den Antrag der Freien Wähler und der FDP zum Standort einer Unterkunft für Geflüchtete an der Karwendelstraße in Taufkirchen. Derzeit prüft das Landratsamt eine Unterkunft für circa 300 Geflüchtete auf ehemaligen Tennisplätzen am Postweg. Viele Anwohner sprachen sich in einer Online-Petition gegen eine dortige Unterbringung aus. Bisher haben bislang mehr als 1000 Menschen unterzeichnet. Jetzt haben FDP und Freie Wähler die Fläche an der Karwendelstraße vorgeschlagen. Doch mehrere Gründe würden laut den Grünen gegen diesen Standort sprechen, der „für diesen Zweck äußerst ungeeignet und nicht menschenwürdig ist“.

Es werden hauptsächlich ukrainische Frauen und Kinder erwartet

Die Unterbringung von Geflüchteten sei oft mit einer Angst vor unbekannten Menschen verbunden. Jedoch handle es sich anders als in der Vergangenheit derzeit vermehrt um ukrainische Frauen und Kinder. Außerdem sei das Gewerbegebiet mit Autobahn, Holzwerk und Wertstoffhof kein attraktiver Wohnort. Die Grundschule liegt 2 Kilometer entfernt. Den Schulweg müssten die Kinder zu Fuß gehen oder die Gemeinde beantrage einen Bus. Das erschwere zudem die nachschulische Betreuung. Ebenso hätten die Kindergartenkinder einen weiten Weg.

Weiter gebe es in der Nähe Einkaufsmöglichkeiten, aber keine leicht erreichbaren Ärzte, Apotheken, Behörden und Deutschkurse. Das Gleiche gelte auch in die andere Richtung. Denn für den Helferkreis sei diese Unterkunft sehr abgelegen, was die Betreuung zeitaufwendiger mache.

Landratsamt soll Verteilung auf zwei Grundstücke prüfen

„Wie die Freien Wähler zu dem Schluss kommen, dass es besonders menschenwürdig und integrationsfördernd ist, Geflüchtete fern jeder Wohnbebauung in einem reinen Gewerbegebiet unterzubringen, ist rätselhaft“, sagt Zaglauer-Swoboda.

Die einzige Lösung sei für die Grünen, das Landratsamt von einer dezentralen Unterbringung mit Verteilung auf mindestens zwei Grundstücke zu überzeugen. „Wir denken dabei an den Postweg, das gemeindeeigene Grundstück an der Pfarrer-Weidenauer-Straße“, sagt die Fraktionsvorsitzende. Das entspreche damit der aktuellen Beschlusslage im Gemeinderat.