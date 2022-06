Ablösespiel für Ertugrul Nacar: Türkgücü München gegen Türkgücü Erding

Von: Mayls Majurani

Reichlich Grund zum Jubeln hatte Türkgücü Erding in dieser Saison. Jetzt geht es im Testspiel gegen den „großen Bruder“ Türkgücü München. © Christian Riedel

Nach zwei irren Relegationsspielen gegen den FC Hörgersdorf geht es für den FC Türkgücü Erding gleich weiter mit der nächsten Kracher-Partie.

Erding – Der frisch gebackene Aufsteiger empfängt den Namensvetter und Regionalligisten Türkgücü München. Das Freundschaftsspiel findet am morgigen Samstag um 15 Uhr im Erdinger Stadion statt.

„Wir haben eine besondere Bindung zu Türkgücü München“, erzählt TGE-Vorsitzender Bilgehan Pala. „Als wir uns 1988 gründeten, war Türkgücü München unser Vorbild. Deshalb heißen wir auch so.“ Darüber hinaus habe er auch einen guten Draht zum aktuellen Vorstand der Münchner. So sei das Spiel zustande gekommen. „Ich habe einfach mal nachgefragt, und dann haben sie zugestimmt“, sagt Pala stolz.

Ganz so einfach ist das aber dann doch nicht. Denn: Unter den vielen Neuzugängen von Türkgücü München ist auch ein gewisser Ertugrul Nacar. In der A-Klasse-Saison war der 21-jährige Kapitän Dreh- und Angelpunkt des TGE-Spiels. In der neuen Saison wird er in der Regionalliga kicken. Da er einen Amateurvertrag unterschreibt, wird keine Ablösesumme fließen. Das Freundschaftsspiel ist also auch eine gewisse Entschädigung – aber eben auch ein Erlebnis – für die Erdinger.

„Ich bin sehr glücklich über den Transfer. Die Regionalliga ist schon eine andere Hausnummer“, sagt Nacar. Er wolle dieses neue Kapitel ganz in Ruhe und ohne Druck angehen und sich weiterentwickeln. Am Samstag wird er vermutlich sein erstes Spiel für den neuen Verein bestreiten, gegen den alten. TGE-Coach Benji Tas freut sich schon darauf: „Bis vor zwei Wochen war ich noch sein Trainer. Jetzt bin ich sein Fan.“ Es sei ein Genuss, Nacar beim Fußballspielen zuzusehen, „egal für wen er spielt“.

Erwartungen hat der 31-Jährige am Samstag nicht. Das Freundschaftsspiel solle eine kleine Aufstiegsparty werden, kein sportlicher Test. Deswegen sagt er auch, angesprochen auf den komplett neu aufgestellten Kader des Gegners: „Türkgücü München brauche und möchte ich gar nicht einschätzen. Nach so einer schönen Saison ist es einfach ein geiles Gefühl, gegen einen so viel höherklassig spielenden Verein antreten zu können. Das kommt nicht alle Tage vor.“ Sein ganzes Team fiebere schon dem Samstag entgegen. „Wir werden rausgehen und das Ganze genießen und Spaß haben“, sagt Tas. Und auf jede Menge Fußballfans freue er sich auch.

„Das ist kein Spiel zwischen zwei Türken-Vereinen“, ergänzt Vorsitzender Pala. „Am Samstag empfängt ein Erdinger Verein einen Regionalligisten – und das ist etwas Besonderes.“ Er hoffe deshalb auch auf viele Fußballbegeisterte der anderen Erdinger Vereine: „Für Regionalliga-Fußball müsste man ja sonst bis nach Heimstetten oder Buchbach fahren.“

Auch TGM-Neuling Nacar ist schon gespannt: „Ich hoffe, dass viele Menschen aus dem Landkreis kommen werden. Es wird ein tolles Spiel, und die Relegationsspiele haben gezeigt: Es wird auch eine Super-Stimmung im Stadion geben. Das sollte man nicht verpassen.“ Er selbst sei beiden Vereinen sehr dankbar für dieses Erlebnis.

Ob der Spielmacher am Samstag gegen seinen Ex-Verein trifft? Da muss Nacar grinsen: „Kein Kommentar.“ In seinem bisher letzten Spiel gegen TGE, damals im Trikot von Altenerding, hat er aber noch ein Traumtor im Alleingang erzielt. (MAYLS MAJURANI)