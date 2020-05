Thomas Breu: TSV Buchbach oder FC Töging?

Thommy Breu weiß noch nicht, ob er nächste Saison weiterhin für Buchbach kickt oder nicht

Breu wollte zum Saisonende den TSV Buchbach nach über zehn Jahren verlassen und sich dem Fc Töging anschließen. Ob das jetzt wie geplant stattfindet, weiß der 31-Jährige nicht.

Buchbach–Der Ball ruht in Bayerns Amateurfußball noch mindestens bis Anfang September – eine ebenso schwierige wie nervige Situation für alle Kicker. Noch komplizierter ist es freilich für alle Spieler, die zum Saisonende den aktuellen Verein verlassen wollen. Einer davon ist der Buchbacher Thomas Breu, der zur neuen Spielzeit zum Landesligisten FC Töging wechseln will.

Thomas Breu „Ich sitze zwischen allen Stühlen“

„In dieser Situation sitzt man zwischen allen Stühlen“, sagt der 31-Jährige. Gibt es im Sommer ein Transferfenster, und welche Modalitäten gelten dann bei einem Wechsel? Unter vielen ungeklärten Fragen wird das Thema Vereinswechsel besonders heiß diskutiert. Breu: „Man hängt ganz schön in der Luft, noch weiß man ja gar nicht, ob die Saison wirklich fertig gespielt werden kann. Am wichtigsten ist, dass wir alle überhaupt wieder kicken können. In der blödesten Situation sind natürlich, die Spieler, deren Vertrag ausläuft und noch keinen neuen Verein haben oder Spieler, die wechseln wollen, weil sie mit ihren Vereinen im Clinch liegen.“

Auch beim TSV Buchbach ist ein Verbleib denkbar

Kommt kein Wechselfenster, ginge es wohl im Herbst in Buchbach weiter. Breu: „Das wäre für mich ja kein Weltuntergang, ich habe immer gerne in Buchbach gespielt, das ist mein Verein, zu dem ich immer wieder zurückkehren werde. Ich wechsle ja nur, weil ich den Aufwand für die Regionalliga nicht mehr betreiben kann und weil ich wieder mehr Einsatzzeiten haben will.“ Es wäre also keine Qual für ihn, wenn es in Buchbach weiterginge. „Auf der anderen Seite freue ich mich auch auf neue Erfahrungen. Da kann ich getrost auch für Stefan Denk sprechen, der ja aus den gleichen Gründen Buchbach verlassen wird.“

„So ein Abschied würde schon weh tun“

Derzeit scheint eine Lösung mit einem Wechselfenster wie im Winter, also mit Zustimmung des abgebenden Vereins, am wahrscheinlichsten. Wäre das ideal? Breu: „Wie gesagt, am wichtigsten ist, dass es überhaupt in diesem Jahr noch weitergeht. Eine perfekte Lösung gibt es in dieser Situation sicher nicht. Die Zustimmung von Buchbach hätte ich ja in diesem Fall. Aber dann wäre mein letztes Spiel nach zehn Jahren in Buchbach die Partie gegen Eichstätt gewesen, als ich im März 90 Minuten auf der Bank gesessen bin. So stellt man sich den Abschied auch nicht unbedingt vor, das täte schon weh. Unterm Strich könnte ich bei Wiederbeginn aber mit beiden Lösungen leben, also sowohl mit dem einstweiligen Verbleib in Buchbach, als auch mit dem Wechsel nach Töging.“

