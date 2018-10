Erding findet keine Mittel gegen Eching

Goldenes Tor nach bereits vier Minuten

0:1 unterlag der FC Erding beim TSV Eching. Er verlor damit gegen einen direkten Kontrahenten aus der zweiten Tabellenhälfte.

Erding – Coach Fabian Aupperle vertraute zunächst auf die Elf der Vorwoche. Diese war jedoch noch gar nicht recht auf dem Platz, da lag sie bereits in Rückstand. Nach einem kurz ausgeführten Freistoß konnte der ungedeckte Philipp Schuler scharf nach innen flanken. Keeper Deniz Aksoy segelte am Ball vorbei, und Echings Kapitän Tobias Gürtner traf aus vier Metern.

Eching dominierte, vor allem Ante Basic konnte schalten und walten, wie er wollte. In der 17. Minute kam Jose Maximiliano Andrade Ceballos nach einer Unsicherheit von Aksoy aus der Drehung zum Schuss, Aupperle klärte auf der Linie.

Erst nach 20 Minuten befreiten sich die Erdinger vom Echinger Druck und hatten eine Doppelchance durch Kopfbälle von Stefan Haberl und Aupperle. Beide Male parierte Alex Strecker, einst beim SV Buch im Tor, klasse.

Anschließend neutralisierten sich beide Teams im Mittelfeld, vor allem Basic wurde von Maxi Buchauer enger beschattet. So kam es bis zur Pause zu keiner vielversprechenden Aktion mehr.

Aupperle brachte Ridwan Bello für Attila Lanzendorfen. Wieder brannte es lichterloh im Erdinger Strafraum, doch weder Ceballos noch Stoiber erreichten die gefährlichen Hereingaben. Einen 20-Meter-Knaller von Basic lenkte Aksoy über die Latte. Auch gegen den frei vor ihm auftauchenden Kevin Stoiber blieb Aksoy nach einer Stunde Sieger. Dominik Geigerseder ersetzte seinen Bruder Marcel, der gut spielte, aber schon früh Gelb hatte.

Die Grün-Weißen bemühten sich um mehr Ballbesitz, produzierten aber etliche Abspielfehler. Gefährlicher war der Gastgeber: Marcel Gessler stand nach einem Fehler im Spielaufbau plötzlich alleine vor Aksoy, dieser nahm ihm aber den Ball vom Fuß.

Die Gäste versuchten es mit langen Bällen, was sich aber auch nicht als gutes Mittel herausstellte. Aufregung gab es kurz vor Schluss im Erdinger Strafraum: Ceballos, wütend über ein zurecht nicht gegebenes Tor, beging eine Tätlichkeit an Aupperle und flog vom Platz. Auch der eingewechselte Thomas Niggl musste in der Nachspielzeit noch mit Gelb-Rot vom Platz. Kapital konnten die in der Offensive zu harmlosen Erdinger daraus nicht mehr schlagen. nd